Franklin de Freitas

O câncer da pele é uma doença provocada pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele. Essas células se dispõem formando camadas e, de acordo com as que forem afetadas, são definidos os diferentes tipos de câncer. Os casos vêm crescendo no Brasil e até o final de 2022, de acordo com estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o país deve registrar 185,6 mil novos casos de câncer de pele e esse número pode crescer, caso a população não se previna da maneira correta.

Para colaborar com a conscientização da população sobre a importância da proteção da pele, é realizada em todo território nacional a campanha “Dezembro Laranja”, que tem como objetivo reforçar os cuidados contra o câncer de pele e informar a população sobre os perigos da doença.

Dentro desse contexto, quero sugerir o especialista Mário Abatemarco, farmacêutico, com mestrado e doutorado em microbiologia, professor de cosmetologia e tecnologia farmacêutica e especialista da Farmácia Artesanal, para falar mais mais sobre o desenvolvimento do câncer de pele, quais os tipos da doença, quais os sintomas, como a doença pode ser diagnosticada, além de ressaltar a importância dos cuidados que devem ser tomados para evitar o câncer de pele.

Podemos abordar pontos como: