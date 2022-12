Divulgação/Assessoria de Imprensa

Quem não gosta de reunir a família nas festas de final de ano? São gostosas conversas embaladas com muita comida vindas diretamente das receitas de família. Após todo esse festerê, uma coisa preocupa: o volume de sobra de comida e o consequente excedente de óleo vegetal, e agora?

Vitor Dalcin, Diretor da Ambiental Santos, conta que as sobras de alimentos e de gordura não devem ser descartadas nas redes coletoras de esgoto, principalmente neste período em que há um grande volume de chuvas ocasionando enchentes pro todo o Brasil: “Todos estão comemorando, mas o descarte correto do óleo não pode tirar férias. Se jogado em local errado pode causar entupimento, rompimento de rede e o retorno do esgoto para dentro dos imóveis e até mesmo alagamentos de ruas”.

Óleo que sobrou da ceia não pode ir para o esgoto

As redes de esgoto são projetadas para conduzir apenas o esgoto doméstico de banheiros, tanques e pias de cozinha, praticamente líquido, com destino para estações de tratamento.

O óleo de cozinha e restos de comida, quando descartados pelas tubulações, se junta com outros resíduos também descartados pela rede de esgoto, como embalagens plásticas, fios de cabelo e papel higiênico, formando barreiras em determinados pontos gerando rompimento de tubulações:

“Este é o maior problema do óleo no esgoto. O material se fixa nas paredes das tubulações, se junta a outros materiais descartados indevidamente e cria uma crosta que entope as redes”.

Óleo das carnes

Além do óleo usado em frituras, outra fonte de gordura que acaba seguindo para as tubulações é a carne assada no forno. Perus, frangos e outros tipos de carne soltam gordura e, em algumas receitas, o óleo vegetal também está presente e este resíduo precisa ser separado para descarte correto.

O melhor caminho é reaproveitar as garrafas pets vazias para acomodar o óleo usado e, desta maneira, destinar corretamente o óleo de soja usado para bem longe das tubulações:

“Existem diversas finalidades para o óleo de cozinha usado e todas elas passam pela reciclagem. O óleo usado na ceia de Natal vai se tornar matéria-prima para produção de resina para tintas, sabão, detergente, glicerina e até biodiesel. Além de não acabar com a rede de esgoto, a reciclagem de óleo fornece base para diversas empresas, minimizando os impactos negativos que o óleo causa no planeta” completa Vitor.