Franklin de Freitas

Fruto do desenvolvimento anormal das células, o câncer de pele deve atingir cerca de 177 mil pessoas por ano entre 2020 e 2022, segundo estatísticas do Instituto Nacional do Câncer (INCA). A partir desses números, a campanha Dezembro Laranja reforça a importância dos hábitos preventivos contra a doença.

Os primeiros sintomas da doença podem vir em forma de pintas, manchas e outras lesões na pele, por isso é importante se atentar à aparição desses sinais. Para pessoas com histórico da doença na família ou que ficam em exposição frequente ao sol, os cuidados preventivos devem ser ainda maiores.

Apesar de muitos casos estarem ligados a fatores genéticos, o uso de filtro solar e roupas de proteção, além de evitar exposição prolongada ao sol nos horários de maior incidência dos raios são os cuidados básicos para prevenir o câncer de pele.

Esse olhar para a saúde dentro da rotina e hábitos da população é um dos focos da plataforma VidaClass Saúde, que atua para simplificar o acesso a exames e o acompanhamento dos pacientes em seus diferentes níveis de demanda.

“Além da prevenção por meio de determinados hábitos, gostaria de chamar atenção para o surgimento da doença. Por ser muito discreto, muitas vezes o início do problema passa despercebido, o que remete à importância de termos os exames de diagnóstico acessíveis para todos”, diz Vitor Moura, CEO da VidaClass Saúde, sobre o cuidado acerca do câncer de pele.

Uma plataforma completa

Com o propósito cada vez mais claro de empoderar as pessoas em suas escolhas de serviços de saúde, a VidaClass Saúde possui contratação, agendamento e pagamento on-line, simplificando o processo de acesso à saúde, e disponibiliza diversos filtros e opções para que o público possa ter mais poder de decisão.

Além de oferecer consultas presenciais ou por telemedicina, exames e serviços que garantem internação hospitalar, vida e assistência, a VidaClass Saúde disponibiliza descontos e entrega em domicílio de medicamentos por meio da farmácia digital VC Delivery.

Sobre a empresa – Criada em 2014, a VidaClass Saúde é uma startup que promove acesso a diversos serviços na área da saúde. Entre eles, médicos, dentistas, exames de imagens e laboratoriais, consultas multiprofissionais, pacotes hospitalares, seguro de diária internação hospitalar e benefícios farmacêuticos.