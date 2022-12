Divulgação/Assessoria de Imprensa Expert Beauty Center

O final do ano já vem com uma lista de coisas para fazer, uma delas é escolher o look de Natal e Ano Novo. Para cada celebração são selecionadas roupas e cores para atrair boas energias para o novo ano que se aproxima. Mas para dar um up no visual, a escolha da maquiagem e o penteado são essenciais.

De acordo com o cabeleireiro, da rede de salões de beleza Expert Beauty Center, Fernando Moraes, para este ano, a dica de penteado são as clássicas ondas ou “beach waves”, que dão um movimento aos cabelos com um toque de delicadeza, além de trança cascata ou lateral desfiada ou rabo de cavalo baixo, com divisão ao meio.

“Para a festa de Natal, sugiro um semi preso com trança embutida e ondas no comprimento e nas pontas. Já para o Ano Novo,indico um cabelo semi preso com ondas e efeito corda, para trazer um ar despojado e leve ou coque com divisão ao meio e pontas fora do coque. Este último penteado tem feito muito sucesso entre as famosas, principalmente no verão”, destaca o profissional.

Em relação a maquiagem, a sugestão é aproveitar as altas temperaturas da estação e apostar em cores quentes, como coral, laranja, tons rosados e até algo mais ousado como verde, azul e lilás. O maquiador da Expert Beauty Center, Guilherme Felix, sugere o clássico olho marrom esfumado com um batom vermelho para o Natal e para o fim de ano, além da dica de utilizar cores mais vivas, ele indica abusar também do brilho. “Sombras com glitter ou cintilantes são ótimas opções para essa data”, diz.