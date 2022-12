Imagem ilustrativa (Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

O final de ano costuma ser um período festivo em decorrência do Natal do Réveillon. Por esse motivo, muitas pessoas aproveitam para tirar férias e visitar familiares, principalmente com aqueles mais idosos que com o dia a dia fica mais difícil de manter contato. Com isso, essa época costuma vir acompanhada de diversos sentimentos: alegria em decorrência do encontro com os familiares e a tristeza pelos entes perdidos.

Apesar de significar somente coisas boas para muitos, alguns idosos encaram essa época de outra maneira. O fato de já terem perdido amigos e familiares, principalmente aqueles que se faziam presentes nessas datas, faz com que tragam lembrança de tempos felizes e recheados de boas companhias, levando também a pensamentos sobre o fim da vida, atrelados ao final de ano.

Diante disso, a psicóloga Paola Santos, do Grupo Said, empresa de cuidadores de idosos, explicou como a família pode ajudar a deixar esse momento mais leve e de união com a terceira idade. “É importante pensar nas necessidades dessas pessoas, focando em seu conforto e promovendo a participação nas atividades quando possível, seja na preparação dos alimentos, decoração, conversas entre os convidados e atualizando-os sobre acontecimentos importantes que ocorreram no ano, utilizando a comunicação como meio de aproximação”, explica.

Além disso, a profissional conta que mostrar interesse em como o idoso tem vivido pode ter impactos positivos para a saúde mental daqueles que estão na terceira idade, pois possibilita o aumento do contato social e o sentimento de estar mais próximo dos parentes e amigos.

“Apesar de parecer simples, pequenas atitudes podem auxiliar na qualidade de vida dos mais velhos, evitando quadros depressivos e de ansiedade. Por isso, sempre reforçamos que datas comemorativas são um excelente momento para nos aproximarmos desse público, seja no trabalho, família ou com amigos”, finaliza Paola.