(Divulgação Assessoria)

Uma nova moda que tem chamado atenção na internet, divulgada principalmente por famosos e influencers, é o uso de uma fita para fechar a boca durante o sono. A justificativa, segundo os adeptos, é que se a respiração for apenas pelo nariz, a qualidade do sono será melhor e problemas como o ronco, por exemplo, serão resolvidos.

De fato, a respiração precisa ser pelo nariz. Mas será que isso tem fundamento e é eficaz?

Segundo a otorrinolaringologista do Hospital Otorrinos Curitiba, Karin Dal Vesco, essa nova moda é algo totalmente inadequado, até porque em se tratando do ronco, ele é um barulho resultante de um estreitamento da via aérea, que ocorre independente da boca estar aberta ou fechada.

“O ronco é a bandeira vermelha que aponta para a possibilidade da apneia do sono, onde a via aérea colapsa, isto é, fecha com consequente redução da oxigenação. Este processo, dependendo da gravidade, além de fragmentar o sono, aumenta o risco para doenças cardiovasculares como infarto e derrame (AVC)”, alertou a especialista.

Qual é o correto: respire pelo nariz ou pela boca?

Respirar pelo nariz é quase uma ação involuntária do ser humano, mas muitas pessoas ainda têm o mau hábito de desenvolver a respiração pela boca, prejudicando, assim, a qualidade de vida e ficando mais suscetíveis a gripes e a resfriados.

Karin ressaltou as principais funções do nariz e explicou por que devemos respirar pelo nariz e não pela boca.

“Todos nós precisamos respirar pelo nariz pois as principais funções dele são filtrar, aquecer e umidificar o ar inspirado. Quando sua função é anulada ou está reduzida, vários problemas podem aparecer, especialmente infecções respiratórias de repetição, ou seja, infecções que ocorrem várias vezes. Nas crianças, por exemplo, pode haver alteração do crescimento facial, com deformidade do ‘céu da boca’ e alteração na arcada dentária, além de desenvolver palato em forma de ogiva, tendo que fazer uso de aparelho ortodôntico no futuro”, acrescentou a otorrino.

Funções do sono

O sono exerce várias funções no nosso organismo. Além do descanso físico e mental, é durante esse período de descanso que acontece a consolidação da memória e do aprendizado, restauração dos tecidos, reposição da energia e fortalecimento do sistema imunológico.

Quem dorme mal pode se mostrar mais irritado, estressado e com menor capacidade de concentração durante o dia, o que vai incidir diretamente na memória. A falta de um sono de qualidade gera alterações de humor e causa irritação.

Dicas para dormir melhor

Muito se fala em higiene do sono, ou seja, bons hábitos que temos que começar a praticar horas antes de nos deitarmos. Por isso, a especialista deu algumas dicas para se ter uma boa noite de sono e, assim, mais qualidade de vida.

:: cuide da alimentação: evite excesso de estimulantes, como cafeína e refrigerantes, e alimentos muito pesados ou em excesso antes de deitar;

:: horário para deitar e levantar: tenha horário para dormir e para acordar, inclusive nos finais de semana. Nosso corpo é regulado com um “relógio interno” e mudanças significativas de horário podem desajustá-lo, provocando episódios de privação de sono e insônia, por exemplo.

:: prepare o ambiente: o quarto deve ser silencioso, confortável e iluminação reduzida;

:: diga não ao celular e à TV: evite assistir à TV até muito próximo do horário de dormir, assim como mexer no celular.