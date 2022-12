Divulgação/Assessoria de Imprensa

Final do ano se aproximando e as expectativas para aproveitar as férias aumentam em todo o país. Muitos já se programam para viajar reservando hotéis, comprando passagens ou mesmo escolhendo os roteiros turísticos, porém a maioria das pessoas esquecem de colocar nessa lista algo essencial: a checagem da saúde.

“A maioria das pessoas tem o péssimo hábito de não colocar a saúde como prioridade, deixando como uma das últimas preocupações. Porém, quando vamos viajar, devemos ter uma atenção maior, já que geralmente estaremos indo para locais distantes, longe de nosso cotidiano, o que pode dificultar a ida ao hospital num momento de emergência”, alerta o diretor técnico e especialista em bacteriologia do LANAC, Marcos Kozlowski.

Marcos reforça sobre a importância de realizar um check-up e de fazer exames para que haja a certeza de que está tudo certo, minimizando, desta forma, eventuais problemas de saúde ao longo da viagem. “Os exames preventivos devem ser feitos antes das viagens, pois apesar de serem básicos, podem identificar com eficácia possíveis problemas. Esses são exames muito rápidos de serem feitos, e devem ser solicitados por um médico”, conta o especialista.

Entre os exames preventivos, o especialista elenca alguns como:

· Hemograma completo

· Exame de urina

· Glicemia

· Colesterol total e frações

· Triglicerídeos

· Função hepática e atividade renal

“Esses são exames básicos, porém pessoas que apresentem doenças crônicas como obesidade, hipertensão cardíaca e diabetes, devem ter atenção redobrada sobre procedimentos, medicamentos, o que levar na mala e o que fazer em caso de emergências. A conversa com seu médico de confiança deve ser primordial”, conta o especialista.

Outro grupo que merece atenção redobrada é o das grávidas “É muito importante que a gestante tenha certeza sobre o seu estado de saúde e o do bebê, fazendo exames de rotina e recebendo orientações médicas sobre situações específicas e o que pode ou não fazer durante a viagem”, afirma.

Além do check-up, cuidar da saúde durante as férias é muito importante, já que nesse período tendemos a deixar os hábitos saudáveis em segundo plano. “Durante as férias tudo o que queremos é aproveitar, nos divertir e esquecer dos compromissos. Com isso acabamos esquecendo também dos hábitos saudáveis, que devem ser constantes para que o nosso corpo não adoeça. Um organismo saudável e forte é sinônimo de dias felizes!”, finaliza.

Dicas sobre como cuidar da saúde durante o período de férias:

· Proteja-se contra o sol

· Beba muita água!

· Saia das telas e aproveite para relaxar

· Tenha uma alimentação saudável, optando por frutas e legumes frescos

· Evite alimentos pesados e gordurosos

· Tenha seus remédios em mãos

· Proteja-se de contágios e evite aglomerações

· Coloque seus exames em dia