A Dasa Empresas, gestora de benefícios e soluções de saúde corporativa da Dasa, maior rede de saúde integrada do Brasil, antecipou a campanha de comercialização da vacina da gripe 2023. Será disponibilizado o tipo quadrivalente, capaz de auxiliar na proteção contra os dois subtipos da Influenza A e B. Ao realizar a reserva para o próximo ano, as companhias podem estruturar suas ações com até 5 meses de antecedência, e com isso, aumentar a cobertura vacinal contra o vírus da Influenza nas empresas, contribuindo para a qualidade de vida dos colaboradores e redução do absenteísmo.

As vacinas quadrivalentes ofertadas, para campanha de 2023, terão as cepas atualizadas de acordo com a circulação dos vírus em 2021 e 2022.

Embora não haja estudos suficientes para relacionar as taxas de falta ao trabalho com as campanhas de vacinação contra a gripe, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)¹ de 2019, que investigou 100 mil domicílios, 16.900 pessoas naquele ano deixaram de realizar atividades por motivos de saúde. Destas, quase 21% foram por problemas respiratórios, incluindo a gripe.

