Divulgação

Um livro para orientar e esclarecer pacientes e interessados em tratamentos de reprodução. Esse é o “Pequeno Dicionário de Reprodução Humana Assistida”, publicado pela editora InVerso, que será lançado no dia 23 de novembro, às 19 horas, na sede da Associação Médica do Paraná. A obra, que será distribuída gratuitamente, é organizada pelo médico ginecologista e especialista em Reprodução Humana Alessandro Schuffner, responsável pela clínica Conceber, em Curitiba.

Reunindo 137 verbetes de uso corrente em Reprodução Humana Assistida, o livro nasceu de uma constatação simples: a informação traz tranquilidade e segurança aos pacientes durante os tratamentos. “Essa foi uma percepção que nasceu do nosso dia a dia de mais de 20 anos nessa área da medicina. A obra marca, também, os 15 anos da nossa clínica, a Conceber, completados em 2022”, explica Schuffner.

Segundo dados do SisEmbrio – Relatório do Sistema Nacional de Produção de Embriões, em 2020 e 2021, mais de 36 mil gestações clínicas foram obtidas no país com as técnicas de reprodução humana assistida. São números expressivos e que crescem progressivamente.

“Com o tempo e a experiência entendemos que cada ser humano é único e assim deve ser tratado. Por isso, valorizamos a multidisciplinaridade, buscando cercar cada paciente com o máximo de cuidados. Foi por isso que idealizamos o ‘Pequeno Dicionário da Reprodução Assistida’, reunindo os termos mais utilizados na área e explicando o que são. Dessa forma, os pacientes poderão consultá-lo quando quiserem e tirar dúvidas de forma simples e rápida. Com mais informação, acreditamos que haja menos estresse, menos sofrimento e maior entendimento do tratamento”, explica o especialista.

O livro traz também reportagens da revista “Reprodução em Foco”, editada anualmente pela Clínica Conceber, com textos da jornalista Simone Meirelles. Entre os temas, menopausa precoce, problemas que comprometem a fertilidade e tecnologias que aumentam as chances de fertilização in vitro. Por fim, a obra traz uma cronologia da evolução da Reprodução Assistida no Brasil e no mundo.



O “Pequeno Dicionário da Reprodução Assistida” será distribuído gratuitamente pela Clínica Conceber, no formato impresso ou e-book. Solicitações podem ser feitas pelo whatsapp (41) 99943-7473.





Sobre o autor

Diretor da Clínica Conceber, Alessandro Schuffner possui diversas certificações em medicina reprodutiva. Em seu currículo, destaca-se sua formação complementar no Jones Institute for Reproductive Medicine, Norfolk, EUA, onde fez pós-graduação. Em 2005, fez nova atualização no Reproductive Medicine Associates, Morristown, também nos Estados Unidos. Ambos são renomados centros no cenário internacional. É Mestre em Medicina Interna pela Universidade Federal do Paraná e especialista em Medicina Reprodutiva e Laparoscopia pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia e Associação Médica Brasileira. Além da formação acadêmica, Schuffner também é atuante em publicações e escreve artigos científicos. É membro do Conselho Editorial do Jornal Brasileiro de Reprodução Assistida, da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Além disso, é revisor das revistas “Fertility and Sterility” e “Human Reproduction”, importantes publicações científicas na área de Reprodução Humana e de Medicina.



Serviço

Lançamento do livro “Pequeno Dicionário de Reprodução Humana Assistida”, de Alessandro Schuffner e equipe Conceber

Editora InVerso

Distribuição gratuita

Dia 23 de novembro, às 19 horas

Associação Médica do Paraná – 1º andar

Rua Cândido Xavier, 575 – Água Verde, Curitiba-PR