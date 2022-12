Cláudia C. Gobor (Divulgação/Assessoria de Imprensa)

Se você sempre ouviu que as gomas de mascar são inimigas da saúde bucal, provavelmente carregou o sentimento de culpa ao consumi-lo ou mesmo evitou este alimento no dia a dia. Contudo, nem todas as suas versões são negativas, e algumas delas podem até contribuir para uma melhora na qualidade bucal e redução do mau hálito. Palavra dos próprios dentistas!

“Os verdadeiros vilões são os chicletes com açúcar”, explica a cirurgiã dentista e especialista em halitose, Dra. Cláudia C. Gobor. Ela afirma que mascar aqueles não adoçados “ajuda na prevenção da cárie, removendo partículas de alimento da superfície dos dentes”. E se você já ficou feliz com a notícia, ela é ainda mais animadora: a regularidade da prática – com a versão saudável, é claro – estimula a produção de saliva, combatendo o mau hálito que, em boa parte, pode ser causado pela boca seca.

Mas a profissional adverte que essa novidade não pode substituir um cuidado diário com as escovações após as refeições e a hidratação frequente, que garantem a saúde não só da boca como do corpo em geral. Ela ressalta que é importante escolher também os melhores produtos, como escovas adequadas para sua estrutura bucal e cremes dentais sem substâncias prejudiciais, promovendo uma limpeza sem agressividade e fortalecendo as defesas do organismo.

"Ninguém precisa ver a saúde bucal como sofrimento. Tendo o cuidado na hora de escolher a guloseima e outros alimentos do dia a dia, praticando a higiene básica e visitando o profissional dentista regularmente o bem estar é garantido!", afirma Dra. Cláudia.