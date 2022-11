Tomaz Silva/Agência Brasil

Responsáveis pela morte súbita de aproximadamente 300 mil brasileiros todos os anos, as arritmias cardíacas são motivo de alerta constante por parte da população. Dados da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) apontam que a doença pode acontecer 1 em cada 4 pessoas ao longo da vida.

Em razão disso, a entidade realiza anualmente – desde 2007 – a Campanha Coração Na Batida Certa, com o objetivo de alertar a população sobre os riscos, sintomas e, principalmente, os cuidados que a população deve ter a respeito da doença.

“Ao proporcionar informações e orientações sobre o que são e como identificar possíveis arritmias cardíacas é possível reduzir o impacto das doenças cardiovasculares e mortes no país. Por isso a Sociedade se engaja na realização de atividades de cunho educativo, servindo de alerta para a população leiga sobre prevenção, diagnóstico e tratamento das arritmias cardíacas”, explica a presidente da SOBRAC, Fatima Dumas Cintra.

Por isso nesse mês, são realizadas diversas ações da Campanha com a participação de médicos, profissionais de saúde, personalidades e influenciadores com o objetivo de levar informações e orientações sobre as arritmias cardíacas e a morte súbita.

O que são as arritmias cardíacas

Arritmia cardíaca é a alteração do ritmo dos batimentos do coração que ocorre devido às anormalidades na geração ou na condução do estímulo elétrico do coração. “Ela pode se apresentar na forma de taquicardia, quando o coração bate rápido demais, ou como bradicardia, quando as batidas são muito lentas”, alerta Carlos Eduardo Lima, coordenador da Campanha em 2022. Quando não tratada, a arritmia cardíaca pode levar à morte súbita.

Medos e inseguranças

O medo e a insegurança relacionados à doença ainda têm grande impacto na vida das pessoas diagnosticadas com algum tipo de arritmia cardíaca. “Quando a médica falou em implante de marcapasso eu confesso que fiquei preocupado e inseguro. Foi quando me dei conta que era mais sério e que me acompanharia para o resto da vida”, conta Cleiton da Silva Cappetti, de São Paulo (SP) em depoimento a uma série documental a ser lançada pela SOBRAC. Cleiton foi diagnosticado ao fazer um exame ergométrico de rotina e depois da avaliação médica fez o implante de marcapasso.

“Parte desse medo tem relação direta com o desconhecimento das pessoas em relação à doença. E contra isso a melhor arma é a informação. Ter uma arritmia definitivamente não é uma sentença de morte. É preciso entender que é perfeitamente possível seguir a vida normalmente após a realização do tratamento adequado”, diz a presidente da SOBRAC. O cenário reforça ainda mais a importância do acompanhamento médico periódico e da prevenção a partir da adoção de hábitos saudáveis.

Principais sintomas

Os sintomas mais comuns:

• Palpitações ou “batedeiras”

• Desmaios

• Tonturas

• Em outros casos: cansaço, fraqueza, sensação de pressão baixa, falta de ar, dor no peito e confusão mental.

Muitas vezes, as arritmias cardíacas não provocam sintomas, sendo uma doença silenciosa e, por isso, potencialmente perigosa. Em casos graves, pode ocorrer parada cardíaca, que pode levar à morte súbita.

Como prevenir?

Para prevenir as arritmias cardíacas, assim como demais doenças do aparelho cardiovascular, é preciso ter hábitos de vida saudáveis.

• Alimentação balanceada, rica em verduras, legumes, frutas e cereais verduras;

• Não ingerir ou não exceder no consumo de bebidas alcoólicas e energéticos;

• Não fumar;

• Praticar atividades físicas. Atenção: antes de iniciar a prática você deve realizar uma avaliação cardiológica;

• Dar atenção à saúde emocional;

• Pelo menos uma vez por ano, periodicamente, consultar-se com um cardiologista.

Entenda a Fibrilação Atrial

A Fibrilação Atrial (FA) é o tipo de arritmia cardíaca sustentada mais frequente, com uma maior incidência na população idosa.

A complicação mais temida da FA é o acidente vascular cerebral, conhecido como “derrame”, que ocorre em razão da contração pouco eficiente dos átrios, gerada pelos batimentos cardíacos irregulares. Essa condição facilita a formação de coágulos no interior dos átrios, que podem se desprender e entupir as artérias cerebrais, interrompendo a circulação de sangue e o oxigênio para o cérebro (isquemia e infarto cerebral).

Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita

Em 2010, o dia 12 de novembro foi instituído oficialmente como Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita.

Sobre a Campanha

A Campanha Coração na Batida Certa da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) nasceu em 2007 com a missão de divulgar e alertar a população sobre os principais sintomas de uma arritmia cardíaca, doença que pode acometer 1 em 4 pessoas ao longo da vida e é responsável pela morte súbita de cerca de 300 mil brasileiros todos os anos.