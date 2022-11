Marcelo Camargo/ABr

Com o desenvolvimento e popularização da tecnologia, cada vez mais têm crescido o acesso e uso de telas, no entanto, esse uso prolongado e cada vez mais prematuro tem sido apontado como um dos fatores que influenciam o aumento de casos de miopia.

É o que reforça o estudo “Uso excessivo e prematuro das telas aumentam proporção de casos de miopia”, produzido pelo Pós PhD em neurociências, Dr. Fabiano de Abreu Agrela e publicado pela Revista Multidisciplinar Ciência Latina.

“Estudos recentes mostraram que existe uma ligação entre o aumento do tempo de tela e a miopia ou outros problemas como fadiga ocular, visão turva, dores de cabeça e distúrbios do sono. Uso de computador, tablet, smartphone, videogame ou televisão podem prejudicar sua visão”. Afirma o artigo.

O artigo também aponta que diversos estudos já relacionam o acesso precoce a telas, educação e leitura têm relação com o aumento de casos de miopia.

“Nos Estados Unidos, os casos de miopia em crianças mais que dobraram nos últimos 50 anos […] essa relação é devida às condições de estudos desde muito cedo. Populações geneticamente suscetíveis a leitura e educação precoce assim como populações com maior acesso às telas. […] está bem documentado que os casos de miopia aumentaram em conjunto com a era digital como no caso dos chineses que, segundo dados, possuem 3 vezes mais miopia do que os hispânicos”.

Apesar de suas causas genéticas, existem também outros fatores que influenciam esse processo, chamadas de epigenéticas, elas se referem à capacidade do ser humano, de acordo com o seu comportamento ativar o desativar alguns genes, podendo estimular ou prevenir o surgimento de doenças.

Dicas para evitar a miopia

Pode parecer impossível conciliar a saúde ocular com o uso de telas, fundamental na atualidade, no entanto, existem dicas que podem ajudar, o estudo aponta algumas das principais, confira.

“Ao usar um dispositivo digital por longos períodos de tempo, recomendamos a regra 20 – 20 – 20. A cada 20 minutos, olhe para algo a 6 metros de distância por 20 segundos. Estar perto de uma janela e definir um alarme recorrente pode ajudar nesse objetivo”.

“Para as crianças, defina um alarme para uso do computador ou espace marcadores ou clipes de papel para lembrá-los de fazer uma pausa para os olhos ao ler um livro. Limite o tempo de tela desnecessário e aumente o tempo de jogo ao ar livre. Treine as crianças para usar telas de 24 polegadas ou mais distantes, em vez de menos de 12 polegadas, que ficam muito perto dos olhos e use óculos de sol com proteção UV”.

Seguem outros meios de prevenção: