Os consumidores preocupados com a qualidade da alimentação terão um aliado na hora das compras. Em outubro, a Anvisa anunciou novas regras para a rotulagem de alimentos. A principal mudança é a inserção de uma lupa na parte superior frontal dos rótulos indicando a alta concentração de açúcar, gordura saturada e sódio.

O objetivo é deixar claro que o consumo excessivo desses ingredientes é prejudicial à saúde. Outras obrigações são a complementação das informações descritas nas embalagens dos produtos industrializados e a padronização na cor da tabela nutricional, que passará a ter letras pretas em fundo branco.

A nutricionista Maria Fernanda Koch Temporal, coordenadora dos cursos de Saúde do UniCuritiba – instituição que faz parte da Ânima Educação –, explica que o uso da lupa nas embalagens vai funcionar como um alerta para que as pessoas façam escolhas melhores. Para ela, produtos com açúcar, sódio e gordura saturada em excesso merecem mesmo essa visibilidade.

“Estudos associam o consumo rotineiro desses ingredientes ao maior risco de obesidade, diabetes, problemas cardiovasculares e outras doenças crônicas. O aviso deixará muito claro para o consumidor o que ele está comprando e alertará sobre o consumo de produtos ‘menos indicados’ para cada condição de saúde”, explica a mestre em Alimentação e Nutrição.

Novos hábitos de consumo

Na avaliação da professora, a mudança nos rótulos deve interferir na escolha dos alimentos. “No Brasil, os consumidores estão, aos poucos, criando o hábito de ler e entender as embalagens. Os rótulos têm muita importância na hora de identificarmos os componentes de um alimento. É na embalagem que encontramos todas as informações necessárias para definir se a comida é ou não adequada para o consumo, respeitando cada particularidade alimentar.”

As novas regras para a rotulagem de alimentos estão valendo desde o dia 9 de outubro de 2022. Para produtos com prazo de validade mais longo, a data final para adequação pode variar entre 2023, 2024 e 2025.

“As mudanças propostas pela Anvisa se tornarão aliadas de um cardápio equilibrado. A ideia não é dizer o que o consumidor pode ou não comer, mas ajudar nas escolhas conscientes, principalmente no caso de pessoas com alguma doença ou restrição relacionada à alimentação”, comenta Maria Fernanda.

O “Guia Alimentar para a População Brasileira”, do Ministério da Saúde, é outra ferramenta que traz informações e recomendações sobre a alimentação adequada e saudável. O documento foi publicado em 2014 e serve de instrumento no apoio às ações de educação alimentar e nutricional do Sistema Único de Saúde (SUS).

Principais mudanças feitas pela Anvisa

Tabela nutricional

Padronização da tabela nutricional, com impressão das informações em letras pretas com fundo branco. O objetivo é melhorar a legibilidade, reduzindo contrastes ou uso de cores que atrapalhem a leitura.

Descrição dos açúcares totais e adicionados, valor energético e nutrientes por 100 gramas ou 100 mililitros, facilitando a comparação entre os produtos.

Posicionamento da tabela próximo à lista de ingredientes e em superfície contínua, sem divisão.

Rotulagem nutricional