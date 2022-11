Para alertar sobre a prevenção e cuidados com o diabetes, além de incentivar a população a realizar atividade física, o Centro de Diabetes Curitiba (CDC), localizado no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) de Curitiba, promove neste sábado, 19 de novembro, a 10ª Caminhada do Diabetes com o tema “Educar para Proteger o Futuro”. “O objetivo é destacar a necessidade de melhor acesso à educação em diabetes de qualidade para profissionais e pessoas portadoras de diabetes”, diz a endocrinologista do CDC, Andressa Miguel Leitão.

Durante o evento serão realizados, de forma gratuita, exames importantes para a saúde, como teste de glicemia e fundo de olho. Os participantes ainda ganham camiseta e brindes.

O percurso da caminhada será de 3,3 km, partindo da entrada da BR 277. Para participar, é necessário se inscrever pelo site www.caminhadadiabetescuritiba.com.br. A realização da caminhada será às 9h30, com concentração e entrega das camisetas às 08h30.

Sobre a doença

Estima-se que 422 milhões de adultos viviam com diabetes em 2014, em comparação com 108 milhões em 1980. “A prevalência global de diabetes quase dobrou desde 1980, passando de 4,7% para 8,5% na população adulta. Isso se relaciona a um aumento nos fatores de risco associados, como sobrepeso ou obesidade”, explica Andressa Leitão.

De acordo com o Atlas de Diabetes da International Diabetes Federation (IDF), atualmente 537 milhões de adultos em todo o mundo vivem com a doença, mostrando um aumento global contínuo na sua prevalência e confirmando o diabetes como um desafio global significativo para a saúde e o bem-estar das pessoas. “Para a prevenção da doença, controle de peso, dieta balanceada e exercício físico são fatores importantes, pois ajudam na manutenção do peso saudável e também melhora o metabolismo da glicose no organismo”, diz a endocrinologista.

Sobre o Centro de Diabetes Curitiba

Localizado no Hospital Nossa Senhora das Graças, o Centro de Diabetes Curitiba oferece atendimento multidisciplinar e conta com uma equipe de médicos especializados, além de realizar pesquisas clínicas e estudos científicos em níveis nacional e internacional. A equipe de profissionais foi treinada em Minneapolis, nos Estados Unidos, e se mantém constantemente atualizada, participando de congressos e cursos no exterior. A educação em diabetes é é um dos braços do CDC. A equipe conta com educadores em diabetes, nutricionista e enfermeira especialista em pés.

Serviço: 10ª Caminhada do Diabetes

Data: 19 de novembro (sábado)

Horário: 08h30 (entrega das camisetas e início do evento) e 9h30 (saída da caminhada)

Local: Parque Barigui (entrada pela BR 277)

Inscrições: Gratuitas pelo site http://www.caminhadadiabetescuritiba.com.br/