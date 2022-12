Geraldo Bubniak/AN-PR

Capacitar e orientar as instituições de ensino com foco na educação infantil sobre a monkeypox (MXP) são formas de garantir um ambiente escolar seguro e também para o controle da doença na sociedade. Essa é a conclusão do documento “Monkeypox: orientações para prevenção e controle nas instituições escolares”, publicado pelo Grupo de Trabalho Educação é Saúde da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), que trabalha em parceria com o Departamento de Saúde Escolar. Apesar da característica do atual surto de monkeypox no mundo ser o baixo número de crianças infectadas desde a confirmação do primeiro paciente com a doença, é importante se atentar para medidas gerais para a prevenção e controle de contágio da doença nas escolas.

De acordo com dados divulgados no final de novembro pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra mais de 10 mil casos confirmados de monkeypox, sendo o segundo com o maior número de diagnósticos e mortes (13) no surto atual, atrás apenas dos Estados Unidos, com 29 mil e 14 vítimas do vírus. Ao todo, 81 mil pessoas foram infectadas com a doença no mundo.

Para evitar a transmissão nas escolas, os especialistas orientam que devem ser reforçadas as medidas sanitárias já adotadas durante a pandemia de covid-19, como o uso de máscaras em maiores de 2 anos, higienização das mãos e não compartilhar objetos pessoais como copo, talher e material de estudo.

Além disso, manter famílias e estudantes informados sobre os sinais e sintomas sugestivos da monkeypox — que assim como em adultos são muito parecidos em crianças — ajudam a garantir a prevenção do contágio. A recomendação é procurar avaliação médica imediata nos primeiros sinais de febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, vômito, aumento dos gânglios e lesões na pele ou região genital que parecem espinhas.

De forma geral, especialistas afirmam que “a doença vem se mostrando autolimitada e de pouca gravidade, mas pode evoluir para formas graves, em especial nos grupos de risco, como gestantes, pessoas com imunodeficiências, pessoas idosas e crianças com eczema ou outras doenças de pele e em menores de oito anos de idade”. No caso das crianças, é preciso ficar atento, já que nessa fase o sistema imunológico ainda está em fase de desenvolvimento.

CAPACITAÇÃO – No documento, a SBP ressalta ainda que toda a comunidade escolar deve ser orientada sobre as formas de contágio, apresentação clínica e prevenção da doença. Além disso, recomenda produzir e divulgar materiais de comunicação para distribuição dos alunos com informações de fácil entendimento sobre os cuidados com a doença e medidas adotadas pela escola; e incentivar e orientar quanto à necessidade da adesão às medidas sanitárias.

Nos casos confirmados da doença, a instituição escolar deve orientar pais e responsáveis a procurar um serviço de saúde para avaliação e confirmação diagnóstica; monitorar os contatos até o resultado do exame; comunicar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da escola; além de notificar os setores da educação responsáveis pelo controle de doenças.