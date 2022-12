Divulgação/Assessoria de Imprensa

Você sabia que o corpo é capaz de adaptar a necessidade de calorias de acordo com a estação do ano? No verão o corpo gasta menos energia para se aquecer e isso significa que é possível sentir saciedade mais rápido e com alimentos mais leves. A afirmação é da professora Janaiara Moreira, coordenadora adjunta do curso de Nutrição do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão; cuja graduação também será disponibilizada no formato semipresencial em 2023.

Ela explica que durante a estação mais quente do ano, a alimentação precisa ser mais refrescante, com preferência para alimentos balanceados, ricos em água, vitaminas e minerais e de fácil digestão.

Gorduras, frituras em geral e alimentos industrializados devem ser evitados ao máximo, pois sobrecarregam o organismo por conta da dificuldade de digestão. “O ideal é substituir carnes fritas por opções cozidas, grelhadas ou preparadas em fritadeira sem óleo”, aconselha.

Mais disposição

Também é no verão a época em que muitas pessoas se sentem mais cansadas, mais lentas e com quedas de pressão. Isso pode acontecer por uma série de fatores, mas normalmente ocorre por conta dos líquidos que o corpo perde e do esforço para manter a temperatura equilibrada. A alimentação e a boa hidratação continuam sendo grandes aliadas para amenizar esses sintomas.

O que o verão pede

No calor, o corpo não precisa de tanta energia para se aquecer. Por outro lado, as altas temperaturas fazem com que naturalmente haja suor e perda de mais água. Por isso, a ingestão de líquidos é uma das necessidades mais importantes do verão.

“Além das escolhas menos pesadas nas refeições do dia, a correta hidratação faz toda a diferença para saúde, já que durante os meses de muito calor, o contato e a exposição excessiva aos raios solares podem causar desidratação, desconfortos, mal-estar, confusão mental e até mesmo desnutrição”, destaca Janaiara.

Frutas ricas em água também podem ajudar na função de manter o corpo hidratado. A coordenadora adjunta do curso de Nutrição sugere a inclusão de melancia, melão, uva, morango, laranja, pêssego e mamão no cardápio da semana.

Frutas todo dia

A professora orienta que as frutas sejam incluídas nas refeições diárias, incluindo no café da manhã, em lanches, após almoço ou no jantar. “Pessoas que têm dificuldades em comer frutas podem misturar nas saladas. Além de ficar saboroso, é uma alternativa para consumir esses alimentos”, diz.

Tchau refrigerante!

Evitar refrigerantes também ajuda a aumentar o consumo de frutas. Para dar uma cor – e um gosto a mais – a nutricionista indica a elaboração da água saborizada.

“As águas saborizadas são ótimas alternativas, são saudáveis, simples de preparar e basta adicionar à jarra alguns pedaços de frutas, ervas refrescantes como a hortelã, e também gengibre ou pepino, por exemplo, para a água ganhar mais benefícios nutricionais e se tornar mais atraente”, ensina a professora de Nutrição do Centro Universitário Integrado, lembrando que a água de coco também é uma alternativa para a boa hidratação.

Use e abuse dos chás e sucos

Os famosos “suchás” – sucos naturais combinados com chás – também hidratam e garantem energia extra. Basta usar a criatividade para criar receitas com os ingredientes que mais gostar.

Sucos de maracujá e abacaxi combinados com chá de camomila e capim limão são um exemplo. Outras opções refrescam e proporcionam benefícios para o dia e noite também. “Ingerindo os chás e sucos mais calmantes, certamente o sono terá mais qualidade e será reparador, garantindo a energia e disposição para um novo dia”, explica Janaiara.

Receitinhas nutritivas para mais energia

À noite vem fome e a dúvida: o que comer para me manter saudável? Para o jantar, invista em saladas refrescantes e leves, com nutrientes e vitaminas que geram saciedade.

A nutricionista separou algumas opções de saladas para abusar no verão, ter mais saúde e disposição.

Salada de atum

Ingredientes: rúcula, cebola, tomate, pepino, salsinha, ovos cozidos, atum sólido light. Para o tempero, utilizar à gosto limão, azeite de oliva e sal.

Salada caesar

Ingredientes: alface, croutons (com pão de forma). Para o tempero, utilize limão à gosto, mostarda dijon, maionese caseira, azeite de oliva, pimenta do reino, orégano e sal. Salpicar parmesão ralado.

Salada de brócolis

Ingredientes: brócolis cozidos, cenoura ralada, cebola roxa, tomate, maçã. Para o tempero, utilize azeite de oliva, limão, iogurte natural, pimenta do reino, sal. Salpicar com parmesão em cubos e castanhas tostadas e picadas.