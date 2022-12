Pedro Ribas/SMCS

O obelisco da Praça 29 de Março, no Centro, ficará iluminado pela cor laranja, até esta quarta-feira (7/11), para conscientizar e alertar a população sobre o câncer de pele, que é o tipo mais comum no Brasil e no mundo. A iluminação especial está sendo usada pela Prefeitura de Curitiba desde a última quinta-feira (1/12) para apoiar a campanha de conscientização organizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Com o tema “Não espere até sentir na pele”, o movimento tem o objetivo de orientar a população a manter hábitos adequados de proteção solar e visitar regularmente o dermatologista para obter uma avaliação especializada.

A Praça 29 de Março é um dos dez espaços da cidade equipados com sistemas de iluminação pública em tecnologia LED, que permitem usar as cores para realçar monumentos e espaços com os tons que representam campanhas de conscientização com causas relacionadas à saúde, garantia de direitos e datas comemorativas, entre outras. Os equipamentos oferecem opções de cores variadas, dimerização e o efeito de destacar com brilho colorido a mensagem de cada período.