A Prefeitura de Curitiba ainda tem seis mil vagas para interessados em praticar esportes ofertados gratuitamente pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. São diversos os espaços onde é possível participar de treinos em diversas modalidades, como Centros de Esporte e Lazer, Ruas da Cidadania, Clubes da Gente e Parques Olímpicos, nas dez regionais.

O portal Curitiba em Movimento disponibiliza todos os horários das aulas, modalidades disponíveis e espaços para prática. Pelo site, também é possível fazer a matrícula nas turmas, cujos horários são variados. No total, já são 26.548 alunos inscritos, entre crianças, jovens, adultos e idosos.

Esporte mais acessível

Na Regional CIC, são dois espaços públicos dedicados à prática esportiva. O Centro de Iniciação ao Esporte CIC oferta turmas de alongamento e condicionamento físico, além de modalidades como voleibol, basquetebol, futsal, futevôlei, esgrima, ginástica, tênis de mesa e vôlei de praia. No Clube da Gente CIC é possível praticar natação, taekwondo, hidroginástica e futebol de campo.

Lívia Maria de Proença Leite, de 12 anos, treina voleibol no Clube da Gente desde 2018, com breves pausas durante a pandemia. Antes havia praticado atletismo e futsal. Apesar do receio de nunca ter praticado o esporte antes de matricular-se, hoje afirma que foi no voleibol que encontrou sua vocação

“Eu quero um futuro no voleibol e por isso aprecio as aulas, com um professor de qualidade e gratuitas”, conta Lívia.

Segundo a mãe dela, Marlene de Proença Leite, os esportes gratuitos da Prefeitura são acessíveis para quem deseja começar ou continuar praticando, além de serem uma oportunidade para a juventude descobrir um potecial latente.

“Eu percebi um amadurecimento enorme na Lívia, na forma como ela lida com frustração e como se relaciona com as pessoas, ela era muito tímida. Eu só tenho a agradecer, porque os esportes realmente trazem disciplina para a vida”, elogia.

Elisangela Miranda, de 47 anos, pratica natação sempre que possível desde os 16 anos. Após uma cirurgia em que retirou parte do pulmão, a natação foi o esporte recomendado pelos médicos. “Eu me sinto melhor, durmo melhor, como melhor quando estou praticando”, lista. No Clube da Gente, está matriculada há vários anos.

“Primeiro fiz hidroginástica e então fui para a natação. Aqui nós temos um equipamento de qualidade, e como é gratuito é o ideal. Se não pudesse praticar aqui, poderia pagar apenas três meses por ano de aulas em outros locais”, conta.