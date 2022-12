Canva

Não é de hoje que a celulite incomoda muitas pessoas, principalmente as mulheres, que acabam sofrendo mais com a pressão estética imposta pela sociedade. Apesar dos “buraquinhos” presentes na pele não necessariamente significarem algum tipo de perigo, é comum a constante busca por tratamentos, já que afetam 95% das mulheres após a puberdade

A celulite é uma condição causada por alterações no tecido gorduroso sob a pele, em conjunto com alterações na microcirculação, que deixa a célula sem oxigenação e consequentemente aumenta o tecido fibroso, provocando depressões na pele, principalmente das nádegas, pernas e abdômen.

De acordo com a médica angiologista e cirurgiã vascular Vivian Helena Barão, a celulite pode ser causada por excesso de gordura corporal, retenção de líquido, má alimentação ou até mesmo pelo estresse. “Diversos fatores podem contribuir para seu surgimento, mas é importante entender que, apesar de incômodas para muitas pessoas, até certo nível, elas são naturais”, explica.

Entretanto, a especialista também reitera que a aparência de casca de laranja nem sempre pode ser justificada pelo acúmulo de gordura. “ Outros fatores como o tabagismo ou falta de atividade física também podem estar ligados diretamente ao aumento de celulites no corpo.

Mas afinal, para quem está focado no projeto verão 2023: é possível tratar a celulite e evitar que elas apareçam? Pensando nisso, a Dra. Vivian Barão esclarece mitos e verdades sobre as celulites:

Alimentação Saudável – Verdade

Uma alimentação saudável é importante para a saúde de uma maneira geral e quando falamos da celulite não é diferente. Nesse caso é importante controlar a ingestão de sódio e alimentos que fazem o uso excessivo do mesmo. “Isso melhora a circulação sanguínea, além de reduzir a gordura corporal e diminuir as medidas, o que pode atenuar o problema.”, explica a médica.

Beber bastante água dá celulite- Mito

De acordo com a Dra. Vivian Barão, um dos grandes erros para quem quer eliminar as celulites do corpo está relacionada diretamente à ingestão de líquidos, principalmente água. Muitas pessoas acreditam que beber muita água pode ser ruim, mas isso não é verdade.

“A água não causa celulite, independentemente da quantidade. Muita gente acredita no contrário, mas a água ajuda na eliminação de líquidos e toxinas, prevenindo e melhorando o aspecto da celulite. Água é sempre bom”, comenta ela.

Tratamentos estéticos – Verdade

Alguns tratamentos estéticos são muito bem-vindos, como é o caso da drenagem linfática que, quando bem feita, diminui a retenção de líquidos e melhora a circulação sanguínea, mas é importante não se limitar a isso.

“Os tratamentos estéticos não fazem milagres e precisam estar aliados com a ingestão de líquidos, uma alimentação saudável e a prática de exercícios físicos. Só assim, os resultados poderão ser percebidos e duradouros”, pondera a médica, que ressalta: “Os tratamentos estéticos ajudam a melhorar o aspecto, mas não “resolvem” o problema.

Cremes anticelulite – Mito

O mercado de cremes anti-celulite que prometem resultados milagrosos é enorme, porém é necessário ficar atento para não cair em pegadinhas. O uso tópico desses produtos possuem ativos que podem ajudar, mas isso depende muito.

“Esses cremes não resolvem a celulite, podendo apresentar apenas algumas melhoras quando associados com uma alimentação balanceada, ingestão correta de água, etc. Por outro lado, podem ajudar na dor que ela pode causar e auxiliar na drenagem linfática”, explica a Dra.

Celulite é coisa de mulher – Mito

De fato, a celulite atinge muito mais as mulheres do que os homens. Segundo a Dra. Vivian isso se dá pelo fato de que elas apresentam o dobro de adipócitos, o que contribui para o surgimento das celulites. “Isso, no entanto, não impede que os rapazes também sofram com esse problema”, afirma a médica.

Caminhada diária – Verdade

Como dito pela Dra. a má circulação sanguínea é uma das causas da celulite. “Exercícios físicos de maneira geral ajudam a melhorar a circulação e, consequentemente, contribuem para o controle da celulite”, explica ela.

Segundo a Dra Vivian, o exercício é a grande chave para o controle da celulite, pois você reduz o percentual de gordura. “Esse é o grande segredo para a prevenção e controle da cirurgia”, complementa.

Por isso, o ideal é caminhar por pelo menos meia hora por dia, além de outros exercícios, como musculação, escadas, etc. O importante é praticar alguma atividade física.