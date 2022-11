Divulgação

A Santa Casa de Misericórdia é o primeiro e mais antigo hospital do município de Curitiba (PR), inaugurado em 1880 pelo Imperador Dom Pedro II. Desde então, vem escrevendo uma história de respeito ao ser humano, além de se consolidar como referência em mais de 30 especialidades médicas, oferecendo ainda um dos mais completos complexos hospitalares e ambulatoriais do Estado do Paraná, com estrutura para atendimento de média e alta complexidade distribuída em mais de mais de 17 mil m² de área bem no Centro da capital paranaense.

Sempre de olho nas principais tendências e inovações do mercado global, a Santa Casa anunciou nesta quarta-feira (23) que passará a trabalhar também com tratamentos com cannabis medicinal aos seus pacientes. A instituição contará, inclusive, com um centro de acolhimento para pacientes e médicos que quiserem todas as informações sobre a prática médica que está ganhando o mundo. A novidade é um alívio para pessoas que sofrem com ansiedade, insônia, epilepsia, glaucoma, esclerose múltipla, fibromialgia, entre outras doenças. Atualmente, duas resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a 327 e a 660, regulam a importação e a aquisição de produtos com as propriedades do canabidiol, desde que com receita médica.

O avanço com relação aos tratamentos com cannabis medicinal é fruto de uma parceria com a startup curitibana Anna Medicina Endocannabinoide, que nasceu para facilitar o acesso dos brasileiros à cannabis medicinal. A empresa acaba de lançar um marketplace para a aquisição de produtos importados com canabidiol (CBD), além de anunciar o projeto inédito no Brasil que tem por objetivo criar os primeiros espaços físicos sobre o tema no país, que vão oferecer um ecossistema completo de clínicas e serviços médicos, conceito que será implantado na Santa Casa a partir dos próximos dias.

“A Anna é a primeira empresa do setor a ter um espaço físico para atendimento completo de pacientes dentro de um grande centro médico”, comemora Kathleen Fornari, CEO e cofundadora da Anna. “Pacientes e médicos poderão receber a orientação necessária sobre o canabidiol com uma consulta especial da nossa equipe de especialistas, entre eles médicos e pesquisadores da área. Além disso, vamos promover trocas de experiência constantes em encontros com a participação dos maiores pesquisadores da área. Tudo isso em um ambiente confortável e acolhedor”, complementa. Ao atender tanto os pacientes quanto os profissionais, a Anna pretende unir as duas pontas e humanizar a aquisição dos produtos à base da cannabis medicinal. Além disso, a startup estará presente no UNIICA, hospital de psiquiatria administrado pela Irmandade da Santa Casa, dando suporte para os pacientes psiquiátricos.

O evento de lançamento da parceria, realizado ontem, contou também com a participação de integrantes do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) e de uma comitiva vinda do Uruguai, que está no Brasil a convite da Productora Uruguaya de Cannabis Medicinal (PUCMED), comandada pelo Dr. Alfonso Cardozo Ferretjans, que conta com sua sede internacional em Curitiba. Na comitiva, algumas das maiores referências globais em cannabis medicinal e representantes do governo do Uruguai, entre eles Sergio Vázquez, do Ministério da Agricultura; o coordenador do programa nacional de cannabis medicinal do Ministério de Saúde Pública, Carlos Lacava; e o representante do Ministério da Indústria, Gonzalo Maciel.

“A Santa Casa de Curitiba sempre protagonizou diversas conquistas quando falamos em ensino, pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e metodologias em prol do cuidado com os enfermos. Estamos muito esperançosos que essa parceria, que se instaura entre Santa Casa, Anna, Tecpar e PUCMED, poderá oferecer o bem-estar assistencial que nossos pacientes procuram. Com certeza, uma parceria que salva vidas. É através de ações conjuntas de modernização, que podemos desenvolver cada vez mais nossos produtos e serviços”, afirma o Provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, Dom Diamantino Prata de Carvalho, que abençoou a medicina endocannabinoide.

Segundo a Dra. Nivia Pereira de Souza, Diretora Médica Corporativa do Hospital Santa Casa de Curitiba, abordar a importância da cannabis medicinal é uma questão de saúde pública. “Hoje, já existem estudos comprobatórios da eficiência da cannabis medicina para tratamento ou alívio de muitas condições médicas. E nós percebemos a necessidade de drogas efetivas e medicamentos que possam proporcionar a recuperação integral dos pacientes. Por isso, assumimos o compromisso de promover e ampliar a pesquisa científica, afim de ajudar na regulamentação e comprovação de sua eficácia. Temos um corpo clínico aberto para absorver novas pesquisas, receber e difundir mais informações a respeito da medicina endocannabinoide”, completa a especialista.