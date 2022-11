Reprodução





A saúde do homem será o tema da próxima live do Saúde Debate, no dia 28 de novembro, às 20h30, pelo Instagram. O convidado é o médico urologista Osni Silvestri, superintendente médico do Hospital Vita Curitiba.

Entre os temas relacionados à saúde do homem que serão abordados na live estão a rotina de qualidade de vida para os homens, impacto dos bons hábitos, dilemas entre aspectos culturais e o cuidado com a saude, prevenção e câncer de próstata.

As perguntas podem ser enviadas diretamente no Instagram ou pelo e-mail pauta@saudedebate.com.br.