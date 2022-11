Divulgação/Assessoria de imprensa

Nos quase dois anos de pandemia, o uso de plataformas de reuniões on-line se intensificaram, aumentando, assim, a exposição da própria imagem. Nas redes sociais, a popularização das selfies fez a procura por cirurgias plásticas de nariz aumentar consideravelmente, além do ideal de beleza – principalmente da face – disseminado principalmente por famosos e influencers.

Lincoln Graça Neto, cirurgião plástico, membro e secretário da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – Regional Paraná (SBCP-PR), lembra o chamado ‘efeito zoom’, que provocou uma maior observação de detalhes da face, trazendo maior procura por procedimentos estéticos, incluindo a rinoplastia. Outro detalhe também é que as cirurgias tiveram aumento da procura durante os anos de pandemia pela obrigação ou necessidade do uso de máscara, o que ajudava a camuflar ou esconder o inchaço da área operada.

“Desde 2020, estatísticas australianas e, posteriormente, norte-americanas evidenciaram a maior procura por cirurgias faciais durante a pandemia de Covid-19. E uma das razões foi justamente o ‘efeito zoom’, provocado pelo uso constante de plataformas de videoconferência para reuniões on-line, o que evidenciava com mais detalhes nossa imagem e, para alguns, causava certo desconforto ao ver alguma imperfeição no rosto, principalmente no nariz. A popularização das mídias sociais fez com que as pessoas buscassem pelo rosto harmônico e perfeito”, destacou o médico.

Em busca do nariz perfeito

Segundo Adriana Sayuri Kurogi Ascenço, cirurgiã plástica e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ficar procurando o melhor ângulo para esconder imperfeições do nariz foi uma queixa frequente de pacientes que procuraram pela rinoplastia nos últimos anos.

“Esse desconforto causado pela exposição de partes do rosto que não gostamos, principalmente pelo uso excessivo de redes sociais, acabou interferindo na autoestima de muitas pessoas”, completou a especialista.

Em abril de 2019, o estudo Effects of social media use on desire for cosmetic surgery among young women, publicado no Current Psychology, mostrou que a visualização de imagens de mulheres que passaram por aprimoramentos estéticos afetou o desejo das mulheres jovens por cirurgias estéticas, especialmente se passaram uma quantidade significativa de tempo nas mídias sociais, seguindo muitas contas.

E justamente em busca dessa ‘beleza perfeita’ é que muitos pacientes foram em busca das cirurgias plásticas faciais, como a rinoplastia. “A procura por rinoplastia tem aumentado 6% ao ano, e isso já vem sendo notado há alguns anos também em função do uso de novos aparelhos celulares que permitem a realização de selfies e magnificação das imagens para uso em mídias digitais”, acrescentou Dr. Lincoln.

Alinhando as expectativa do paciente

Infelizmente, muita gente ainda vai à procura de uma rinoplastia por modismo, ou porque determinado famoso fez. Para a Dra. Adriana, é importante conscientizar o paciente sobre a real necessidade do procedimento e explicar que o que funcionou para o outro pode não funcionar para ele.

“Infelizmente não conseguimos prometer o nariz da amiga ou daquela famosa. O nariz tem que harmonizar com o restante da face do paciente. Cada paciente tem um tipo de pele, um determinado padrão de cartilagem e o tratamento deve ser individualizado. Uma conversa franca, alinhando as expectativas do paciente com o que o médico consegue oferecer de resultado, é a chave para um resultado satisfatório”, lembrou a médica.

Idade ideal para fazer rinoplastia

Em se tratando de rinoplastia puramente estética, é interessante que o paciente já tenha passado pelo processo de crescimento e desenvolvimento da face. “Isso acontece em torno de 15 anos para as meninas e 17 anos para os meninos”, acrescentou Adriana.

A rinoplastia pode ser contraindicada para pacientes com comorbidades graves que possam trazer algum risco durante o procedimento cirúrgico ou anestésico, e para aqueles com transtornos psiquiátricos severos e que apresentam uma expectativa fora da realidade.

Tipos de rinoplastia

A cirurgia de nariz melhora a aparência e a proporção do nariz, realçando a harmonia facial e melhorando a autoestima. Ela também pode corrigir dificuldade respiratória causada por anormalidades estruturais no nariz.

Existem vários tipos de rinoplastia, e as principais são a de diminuição, em que o paciente deseja diminuir algumas estruturas do nariz como o dorso (giba) ou a ponta nasal, e a rinoplastia de aumento, que busca aumentar determinadas estruturas nasais para uma melhor harmonização.

Com informações: Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.