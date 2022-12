Divulgação/Assessoria de Imprensa

O período de frio tardio e o calor escasso chega ao fim nos meses de dezembro e janeiro. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), há previsão de chuvas intensas para o início de 2023, seguidas por alta nas temperaturas – o cenário pode provocar diferentes problemas ao organismo. E, acompanhada das férias escolares e recesso de Natal e Réveillon, é comum que a população esteja desatenta a cuidados básicos e especialistas recomendam cuidados.

De acordo com a professora do curso de Enfermagem da Faculdade Anhanguera, professora Renata Baldo, a estação exige atenção com a saúde. “O verão é um período que é importante levantar o alerta para riscos de desidratação, desconfortos e outros problemas característicos desse momento”, afirma.

A docente destaca as principais dicas para manter o bem-estar durante a temporada:

Hidratação

O corpo é formado aproximadamente por 60% de água e ela é a grande aliada para as funções vitais do nosso organismo, como por exemplo, regular a temperatura corporal, garantir meio adequado para realização das reações químicas, ajudar no processo de digestão e transporte de nutrientes. No verão, transpiramos mais por isso a necessidade de aumentar a ingesta de líquidos. A quantidade pode variar de acordo com o peso, condições de saúde e atividades físicas praticadas pela pessoa. Mas, de modo geral para um adulto é recomendado ingerir em média 2 litros de água por dia.

Incidência do Sol

Praticar atividades físicas ao ar livre em horários em que o sol está mais forte pode causar desidratação e elevação da temperatura corporal. Os melhores horários para praticar exercícios são no início da manhã, até às 10 horas, e após às 16 horas.

Filtro solar

É importante intensificar o uso de protetor solar. De acordo com dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer), o câncer de pele responde a 33% dos diagnósticos de tumores no Brasil.

Alimentação leve

Ingerir alimentos pesados e gordurosos pode não ser a melhor alternativa, já que eles exigem um trabalho maior de digestão, o que aumenta a temperatura corporal. Dê preferência para refeições mais leves e comidas com bom percentual de água. Durante o verão, também é comum casos de intoxicações alimentares, pois o calor faz com que os produtos estraguem mais rapidamente. Por isso, é importante ter atenção às datas de validades.

Roupas adequadas

O vestuário contribui para a elevação da temperatura corporal. Por isso, é importante ceder espaço para roupas mais leves, com tecidos de fibras naturais, como o algodão, linho, seda e crepe, que permitem a ventilação do corpo. As cores claras são aliadas, uma vez que tonalidades escuras tendem a absorver o calor e, com isso, prejudicam o conforto.