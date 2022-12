Aleksandar Little Wolf/Freepik

O verão está chegando – começa em 21 de dezembro, e a busca por cuidados com o corpo já aumentou. Isso porque quem vai curtir o sol, praia e piscina e aproveitar as festas de fim de ano e férias quer estar em forma.

Na Clínica Prime Morumbi, em São Paulo, a procura por tratamentos para diminuir a gordura corporal e celulite já aumentou 60%, segundo a diretora da unidade do Morumbi, Priscila Batista, que aproveitou a Black Friday para lançar pacotes com valores promocionais. “Vai chegando novembro, as clientes já ficam esperando os pacotes de verão para aproveitarem as festas e férias menos inchadas e mais felizes com o espelho”.

É, mas quem não se preocupou com a saúde e até com a estética durante todo o ano, não pode simplesmente achar que em um mês vai acabar com as gordurinhas a mais e dar fim à celulite e flacidez. Por isso, o médico Alberto Magalhães, especialista em estética e saúde, alerta: “Existem vários tratamentos modernos que auxiliam nesse processo de emagrecimento e diminuição da gordura localizada de forma rápida, todavia, vale ressaltar que nenhum tratamento sem alimentação equilibrada e atividade física terão o efeito duradouro e eficiente”.

Tratamentos

Para as pessoas que querem dar um up na silhueta, existem inúmeras opções a serem consideradas e que não exigem um longo tempo de recuperação, podendo aproveitar os dias de sol sem preocupação.

O primeiro procedimento indicado para quem quer diminuir medidas, melhorar a celulite e o aspecto da pele é a Drenagem Linfática, que ajuda a reduzir o inchaço e a retenção de líquidos, elimina toxinas, melhora o aspecto da celulite e circulação sanguínea.

Outro queridinho do momento é o Bio Estimulador de Colágeno. Ele atua, de forma a estimular a produção do colágeno, dando à pele um aspecto mais jovem e firme.O resultado é a redução da flacidez dos tecidos e o rejuvenescimento da pele de modo natural e sem qualquer cicatriz ou marca. A consultora de imagem Flávia Soares aproveitou a Black Friday da Prime do ano passado e comprou um pacote com duas sessões e ganhou mais duas. Amou tanto o resultado, que já vai fazer mais aplicações para o verão também deste ano. “O resultado é simplesmente incrível. Vi muito resultado nas pernas e glúteos. Agora já estou me preparando de novo para ir pra praia no fim de ano”, afirma ela.

A Lipo Enzimática (Aplicação de enzima localizada) – também é muito procurada nesta época do ano, pois auxilia na quebra e queima da gordura. Segundo a biomédica esteta Dra. Juliana Fiorentino, se feita corretamente, com um profissional qualificado e com correta avaliação do paciente, não existem riscos no procedimento. “Este é um procedimento não invasivo e que utiliza substâncias naturais, o resultado é muito bom, mas se o paciente tiver excesso de peso, indico primeiro fazer uma desintoxicação e desinflamar, para depois fazer um processo lipolítico para ter melhores resultados.”

A Endermoterapia é uma massagem profunda com um equipamento, mas não é indicado para pessoas com infecções ativas, histórico de trombose ou mulheres grávidas, uma vez que estimula a circulação do sangue e pode levar a complicações nessas situações.

Já a Lipocavitação serve para eliminar gordura localizada e celulite, especialmente nas regiões da barriga, coxas, flancos, culotes e costas, através de um aparelho de ultrassom que ajuda a quebrar as células de gordura acumuladas sob a pele. Este procedimento não dói e ajuda a perder volume, deixando o corpo mais modelado e definido, além de ajudar a melhorar o aspecto da pele e a diminuir a celulite.

Dra.Juliana explica que outra alternativa para quem está em busca de perder medidas e melhorar a aparência da celulite é a Carboxiterapia, que é a aplicação de gás carbônico sob a pele para tratar celulite, estrias, gordura localizada e também para eliminar a flacidez.”O número de sessões de carboxiterapia pode variar de acordo com o objetivo do tratamento e da área a ser tratada. Por isso, deve existir sempre indicação de um profissional que fará uma avaliação antes e após as aplicações para determinar a quantidade de sessões necessárias”, explica ela.

Saúde

Os tratamentos estéticos podem acelerar os resultados de emagrecimento, diminuição de gordura, flacidez e estrias, mas sozinhos, não fazem milagre, por isso a nutricionista Débora Yamashita, avisa que nunca é tarde para se cuidar e começar uma vida mais saudável. “Comece a beber mais água, inclua chás na sua rotina, diminua açúcares e coma comida de verdade – frutas, verduras, legumes, proteínas. Seguindo esses passos, e mantendo uma rotina de atividade física, nem que seja 30 minutos de caminhada, os resultados virão. Cuidando da saúde, por dentro, os resultados também vão refletir no seu corpo”, afirma ela.