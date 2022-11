Divulgação



Boa parte das pessoas não sabe, mas no dia 19 de novembro “comemora-se” o Dia Mundial do Vaso Sanitário. A data não é brincadeira: foi oficializada em 2003 pela Organização das Nações Unidas (ONU) como uma forma de conscientizar as pessoas sobre a importância de assegurar um saneamento adequado para todos, já que a falta dele ainda é um problema que atinge uma fatia significativa da população.

Só no Brasil, são cerca de 35 milhões de pessoas vivendo sem água tratada e 100 milhões sem acesso à coleta de esgoto, de acordo com dados do 14º Ranking do Saneamento, publicado pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com a GO Associados. O ponto não é ter o vaso sanitário em si, mas acesso a todo o sistema que, em última instância, impacta na saúde da população e na preservação do meio ambiente, já que o esgoto a céu aberto aumenta o risco para a proliferação de doenças e a contaminação da água e do solo.

Os benefícios desse complexo sistema também implicam na necessidade de manter o banheiro devidamente limpo para que ele possa efetivamente cumprir o seu papel. “Para o vaso sanitário funcionar, é preciso de alguém que execute a higienização correta do local, principalmente nos espaços de uso compartilhado. É aí que notamos o valor da limpeza profissional. Se não tiver alguém capacitado para fazer essa limpeza, temos uma das cem maiores invenções da humanidade sem a garantia de que ela funcione de maneira adequada”, afirma o biólogo Mário Luís Pessôa Guedes.

Conforme Guedes, que também é coordenador e professor dos cursos de limpeza profissional na Fundação de Asseio e Conservação, Serviços Especializados e Facilities (Facop), o profissional de limpeza atua reduzindo a possibilidade de contaminação por doenças nesses espaços, o que faz com que ele contribua para a segurança dos usuários dos banheiros e também para a saúde pública.

Além disso, a conscientização e respeito durante o uso dos sanitários garante uma maior permanência das condições de higiene destes locais, por meio do trabalho realizado pelos profissionais de limpeza,que utilizam técnicas, produtos químicos e o material necessário para as condições de higiene serem atendidas.

Capacitação

Para fazer a limpeza correta de espaços como banheiros públicos, no entanto, é preciso que o profissional passe por capacitações como as oferecidas pela Facop. Para quem deseja ter um primeiro contato com o tema, a professora da Fundação, Viviane Reis, explica que o curso presencial fornece informações teóricas e também atividades práticas. “Mas, para aqueles que não podem frequentar as aulas presenciais, o EaD é uma excelente opção”.

Os cursos ensinam as técnicas adequadas de limpeza, mas, mais importante do que isso, ensinam a importância do trabalho do profissional de limpeza. “A capacitação é a valorização desse profissional. Sempre falamos, antes de começar a aula, que não adianta nada nós ensinarmos várias técnicas se eles não souberem o valor do que estão fazendo para a vida das outras pessoas e para a dele também. Aprendendo o valor, eles, com certeza, vão executar melhor suas funções”, diz Viviane.