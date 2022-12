Reprodução

Na próxima quinta, dia 8 de dezembro, será transmitido ao vivo um episódio aberto ao público do webcast “Quinta Sem Dor”, iniciativa da Grünenthal Brasil que visa disseminar o conhecimento a respeito da dor por meio de discussões com especialistas no assunto, com o intuito de melhorar o panorama da dor em todo o país. O episódio da vez terá como tema “Envelhecimento e Dor”, com a participação da Dra. Fânia C. Santos, médica especialista em Geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) e em Dor pela Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED), além de chefe do Serviço de Dor e Doenças Osteoarticulares da Disciplina de Geriatria e Gerontologia da UNIFESP e membro da “Comissão de Dor” da SBGG e do “Comitê de Dor no Idoso” da SBED.

No Brasil, mais de 10% da população é composta por idosos com 65 anos ou mais(1) e, nos últimos nove anos, o contingente dessa parcela da população que reside no país aumentou 39,8%(2), de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). E, à medida que a população envelhece, maior é a prevalência de problemas crônicos de saúde e doenças associadas à dor.(3)

Estima-se que 20 a 50% dos idosos sofrem com algum tipo de síndrome dolorosa, como problemas osteoarticulares e musculoesqueléticos, e esse número pode chegar a 80% na população acima de 65 anos que vive hospitalizada ou em Instituições de Longa Permanência. Em idosos com demência, o diagnóstico e tratamento da dor podem representar um desafio ainda maior pela dificuldade em sua avaliação.(3)

No entanto, de acordo com a Dra. Fânia, viver com dor não é normal e isso não deve ser considerado como uma mera consequência da velhice. “Apesar da idade poder chegar trazendo as dores, isso não significa que a pessoa idosa deva simplesmente aceitar esse sofrimento. Por meio de um bom diagnóstico e avaliação correta, a qualidade de vida do idoso com dor pode melhorar com o manejo adequado da sua condição. Esse não só é um direito essencial dessa população, mas também é uma questão de saúde pública. Por isso é tão importante falarmos desse assunto e aumentarmos a conscientização sobre o tema”.

Essa discussão será aprofundada no programa “Quinta Sem Dor”, na próxima quinta, às 19h30. A transmissão será online, aberta a todos, e poderá ser acessada na hora pelo link: https://eventscenter.kvmt.com.br/3/convidado/4