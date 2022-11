Divulgação/Assessoria de Imprensa

O Ventura Shopping, em parceria com o Pequeno Cotolengo, promove nesta terça-feira (29) o Dia de Doar. A iniciativa aconteceu pela primeira vez nos Estados Unidos, em 2012, e é realizada na terça-feira após o Dia de Ação de Graças (Thanksgiving), em alusão às campanhas de Black Friday e Cyber Monday, que incentivam o consumo.

No Ventura, as ações acontecem a partir das 18h e contam com atividades de recreação com palhaço, malabares, perna de pau, carrinho de pipoca e distribuição de balões.

O objetivo da ação é divulgar a instituição Pequeno Cotolengo e arrecadar doações para os acolhidos com deficiências múltiplas (físicas e intelectuais) de todas as idades.

“O Ventura convidou o artista François @frances_tudo_posso para preparar um espaço alegre e aconchegante. Queremos sensibilizar os nossos clientes são muito engajados em fazer o bem e contarão com um espaço fixo para doações, já que nosso dia a dia é tão corrido”, explicou a gerente de marketing do Ventura Shopping, Daniela Leal.

A ação do Dia de Doar espera arrecadar roupas, calçados, alimentos, brinquedos e artigos de higiene.

Serviço:

Dia de Doar

Dia 29 de novembro, às 18h

Local: Cantinho do Bem, Setor Verde do Ventura, próximo à Farmácia Nissei.

Instituição parceira: Pequeno Cotolengo