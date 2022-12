Reprodução

O impacto da saúde para as diferentes áreas, da educação à economia, esteve no centro das atenções nos últimos anos, em razão da pandemia de COVID-19. Mas, para muitos brasileiros, a saúde não é a principal prioridade quando convidados a pensar sobre o principal desejo de ano novo para 2023.

Ganhar mais dinheiro é a grande vontade de 31% dos 2.337 participantes da pesquisa 2092 – Como o brasileiro está construindo a saúde dos próximos 70 anos, realizada pelo Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria) a pedido da Pfizer. Entre as mulheres esse porcentual é ainda maior, chegando a 34%.

As expectativas dos brasileiros para 2023 variam conforme a faixa etária. Se entre os mais jovens da amostra, com idade entre 18 e 24 anos, apenas 7% consideram “ter uma boa saúde”, como a principal vontade para o próximo ano, entre aqueles que têm 60 anos ou mais de idade 58% dizem que esse é o maior desejo. Para 33% dos jovens, contudo, o mais importante é ter sucesso no trabalho ou nos estudos.

“Para a terceira idade a saúde é prioridade porque, muitas vezes, esse é um público que já começou a sentir como o bem-estar pode ser decisivo para a pessoa poder realizar qualquer coisa que almeje. Contudo, é importante reforçar para a população jovem que a preocupação com a saúde deve ser algo para a vida toda, inclusive preventivamente, quando não estamos doentes”, comenta a diretora médica da Pfizer Brasil, Adriana Ribeiro.

O estudo foi realizado com brasileiros de diferentes localidades, considerando amostras representativas de São Paulo (capital e região metropolitana), além das regiões metropolitanas de Salvador, Rio de Janeiro, Belém, Brasília e Porto Alegre.

E, regionalmente, as diferenças entre os anseios dos brasileiros para o próximo ano também aparecem. Enquanto em Belém ter sucesso no trabalho ou nos estudos é a alternativa mais escolhida (33%), em Brasília ganhar mais dinheiro fica em primeiro lugar (34%). Em ambas ter saúde aparece apenas na terceira posição (com 16% e 17%, respectivamente). Já em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre o desejo por saúde é o segundo mais esperado, atrás apenas do anseio por ganhar mais dinheiro, nas três cidades.

Novos hábitos de saúde

Convidados a pensar nas principais medidas de saúde que desejam adotar em 2023, os participantes da pesquisa apontam, em primeiro lugar, a vontade de adotar uma alimentação mais saudável (26% da amostra), seguida pela expectativa de começar a praticar exercícios físicos (22%). Tanto para os homens como para as mulheres essas prioridades se mantêm.

A análise das diferentes regiões que participam da pesquisa indica algumas diferenças pontuais. Em Brasília, por exemplo, enquanto o maior desejo é iniciar a prática de atividades físicas (22%), a segunda posição tem um empate entre emagrecer para chegar a um peso saudável e se alimentar melhor (ambas com 21%). Em Porto Alegre e Belém adotar a prática de exercícios também é a maior prioridade (24% e 28%, respectivamente), enquanto iniciar uma alimentação mais saudável é o principal desejo para as amostras de São Paulo (24%) e Rio de Janeiro (28%).

Considerando o total de entrevistados, outro desejo de saúde para 2023 é ter uma rotina de sono mais saudável, especialmente entre os participantes mais jovens da pesquisa (11% daqueles entre 18 e 24 anos e o mesmo porcentual da faixa entre 25 e 34 anos apontaram esse fator como as prioridades para uma boa saúde no próximo ano). Entre aqueles de 45 a 59 anos, contudo, esse porcentual cai para 5%. De modo geral, colocar os exames em dia aparece em quinto lugar, com 7%, conforme o quadro abaixo: