Arquivo/MTur

As festas de fim de ano devem movimentar mais de 9,76 milhões de passageiros pelos aeroportos do país. A estimativa, realizada pelo Ministério do Turismo, foi divulgada nesta segunda-feira (26.12) e apontou um crescimento de 45,6% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 6,7 milhões voaram pelos céus brasileiros. O estado de São Paulo deverá receber pelo menos um terço destes passageiros, tendo o aeroporto de Guarulhos o de maior movimentação, com a previsão de 2,1 milhões de pessoas.

Segundo o ministro do Turismo, Carlos Brito, a alta no número reforça a confiança dos brasileiros no retorno das viagens e nas ações para a retomada do setor. “A recuperação do nosso setor já é uma realidade no Brasil, e estes números só compravam o ‘boom’ que estamos vivendo e o que vem por aí na temporada de verão, que promete ser uma das melhores dos últimos anos. Vamos continuar trabalhando para que a cada ano mais pessoas possam desfrutar dos nossos atrativos, ou até mesmo passar estes e outros momentos com a sua família”, destacou.

Os aeroportos da rede Infraero aguardam a passagem de cerca de 2,5 milhões de pessoas. O número é 45% maior do que o movimento do ano passado, que foi de 1,7 milhão. O destaque vai para o aeroporto de Congonhas, na capital paulista, onde estão estimados mais de 1,25 milhão de passageiros e 52% de crescimento; e o Santos Dumont, no Rio de Janeiro (RJ), com 766,1 mil pessoas, 71% a mais que em 2021.

Para garantir melhores experiências aos turistas, os ministérios do Turismo e da Justiça e Segurança Pública vêm lançando, desde o ano passado, novas edições da publicação “Consumidor Turista”, com dicas e orientações para aprimorar as relações de consumo no setor. As primeiras edições tiveram como foco o transporte aéreo, englobando a jornada que o turista percorre durante a viagem e também o momento logo após o desembarque no destino escolhido. Já a última edição contou com dicas para os apaixonados pelo turismo de natureza.

RODOVIÁRIAS – As rodoviárias do país devem receber milhares de viajantes no período. No Rio de Janeiro, por exemplo, são esperados mais de 560 mil passageiros. Em Belo Horizonte (MG), a previsão ultrapassa os 540 mil. Em Belém (PA), a estimativa é de que 45 mil passageiros passem pelo terminal da capital paraense, alta de 12,5% em relação ao ano passado. Em Curitiba (PR), estão previstos 167 mil embarques e desembarques. Em Cuiabá (MT), são esperados mais de 134 mil viajantes, um crescimento de 30%.

SELO TURISMO RESPONSÁVEL – O Ministério do Turismo recomenda uma série de medidas para uma viagem segura. Uma delas é observar se estabelecimentos do setor possuem o Selo Turismo Responsável, que indica boas práticas de biossegurança para 15 atividades do ramo. A iniciativa define protocolos específicos de prevenção à Covid-19 e busca auxiliar na retomada segura de atividades tanto para turistas quanto para trabalhadores. O selo está disponível para meios de hospedagem, parques temáticos, restaurantes, cafeterias, bares, centros de convenções, feiras, exposições e guias de turismo, entre outros, e pode ser obtido de maneira rápida e gratuita pelo site do programa.