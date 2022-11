Juliana Cintra/Mtur

A Sondagem Empresarial com agências de viagem e operadores de turismo do Ministério do Turismo se encerra nesta quarta-feira (23.11). A pesquisa coleta dados dos empreendimentos de todo o país dando visibilidade aos indicadores importantes para o mercado, como faturamento, investimentos, demanda por serviços e números de empregados. O objetivo é traçar as perspectivas do segmento com uma análise da evolução e do desempenho que desenvolveram na economia do turismo.

O questionário é feito de forma online e leva, em média, três minutos para responder. A partir da contribuição dos participantes será possível explorar o comportamento do consumidor em períodos de alta temporada, sendo observado o presente/futuro cenários de atuação do mercado.

A pesquisa também é importante para contribuir com a evolução do setor e das agências de viagem e operadores de turismo. Não fique de fora e clique AQUI para participar.

Esta etapa é a continuidade da primeira edição da Sondagem Empresarial que foi realizada entre os meses de maio e junho. Após a apuração de dados, as informações coletadas serão divulgadas em um boletim informativo que ficará disponível para toda a sociedade e unidades do Ministério do Turismo.

PRIMEIRO SEMESTRE – A primeira edição é referente ao primeiro semestre de 2022 e realizou comparações com o mesmo período do ano passado. A pesquisa mostrou que a demanda por serviços e ofertas aumentaram, demostrando uma evolução para o setor. Além disso, previu para o segundo semestre estabilidade e promoção do setor.