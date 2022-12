José Fernando Ogura/AEN

O Governo do Paraná mantém 19 Unidades de Conservação (UCs) abertas para visitação pública neste final de semana, durante as festividades de Ano-Novo. Os Parques Estaduais devem abrir dentro dos seus horários normais de funcionamento, exceto dois que têm horário diferenciado.

O Monumento Natural Salto São João, na região Central do Estado, abre das 12h às 16h no dia 1º de janeiro de 2023. E o Parque Estadual Vitório Piassa, no Sudoeste do Estado, abre das 8h às 21h nos dias 1º e 2 de janeiro. As UCs abertas para visitação pública no Estado são definidas pela Portaria IAT nº 124/2022.

A normativa também prevê atitudes dos visitantes, a fim de garantir o turismo sustentável, com a preservação do patrimônio natural. O conceito utilizado nos Parques Estaduais do Paraná integra o projeto Parques Paraná, desenvolvido pelo Instituto Água e Terra (IAT) e reconhecido neste ano pelo Prêmio Braztoa de Sustentabilidade.

REGRAS – Nas Unidades de Conservação, é necessário sempre acessar os atrativos pelas portarias oficiais. Não é permitido utilizar atalhos ou áreas interditadas, nem levar animais domésticos. Também é proibido descartar lixo fora das lixeiras apropriadas; portar armas de fogo; caçar, capturar ou perseguir animais silvestres; e também não é indicado alimentá-los.

É proibido, ainda, coletar rochas, plantas, flores e sementes; gravar nomes, datas ou sinais nas pedras, árvores, imóveis, placas e outros bens da Unidade de Conservação.

Confira os locais abertos à visitação:

Parque Estadual Pico do Marumbi Parque Estadual Rio da Onça Parque Estadual Serra da Baitaca Parque Estadual do Monge Parque Estadual de Vila Velha Parque Estadual do Cerrado Parque Estadual do Guartelá Parque Estadual do Lago Azul Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo Parque Estadual de São Camilo Parque Estadual Cabeça do Cachorro Parque Estadual Rio Guarani Parque Estadual Pico do Paraná Parque Estadual Salto São Francisco da Esperança Parque Estadual da Ilha do Mel Parque Estadual João Paulo II Parque Estadual Mata São Francisco

Parques Estaduais abertos com horários diferenciados: