Geraldo Bubniak/ANPr

A Gol Linhas Aéreas e a CCR Aeroportos, administradora dos aeroportos de Curitiba, Foz do Iguaçu e Londrina, anunciaram um aumento da malha aérea no Paraná. Serão 14 novas rotas para nove destinos brasileiros, que serão ofertadas durante a alta temporada de verão.

A partir de Curitiba são seis conexões: Rio de Janeiro (Santos Dumont), Cuiabá, Goiânia, Salvador, Natal e Maceió. Já de Foz do Iguaçu, serão sete, com voos para Florianópolis, Maceió, Natal, Salvador, Recife e Rio de Janeiro (Galeão e Santos Dumont). Em Londrina, a ligação será para Cuiabá.

A companhia também irá reforçar o número de voos das rotas com alta demanda no verão, como as que ligam Foz do Iguaçu a São Paulo (CGH e GRU) e ao Rio de Janeiro (GIG), bem como entre Curitiba e Brasília. Estão previstas 174 partidas adicionais nos aeroportos CCR no Paraná, com 31.500 assentos partindo desses aeroportos. Os voos sazonais vão representar um aumento de 24% em relação à malha operada atualmente.

A Azul Linhas Aéreas começará, em março de 2023, a ofertar voos diretos do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, a Curitiba. Até então, todos os voos da companhia saindo de Congonhas com destino ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, faziam conexão com o Rio de Janeiro. A nova operação terá início em 26 de março, mas as passagens já podem ser compradas no site da companhia.

Serão cinco novos voos de ida e cinco de volta, cobrindo todos os dias da semana. Para quem vai de Curitiba a Congonhas, os horários ofertados são 7h45 (segunda a sábado), 10h35, 14h25 e 19h45 (todos os dias, exceto sábado), e 19h45 (segunda a sexta). De Congonhas a Curitiba, os voos serão às 8h45 (segunda a sexta), 12h35 (diariamente), 15h55, 18h10 e 21h35 (todos os dias, exceto sábado).

A ligação direta faz parte de um pacote de novos voos anunciados pela companhia, resultado do aumento da capacidade de Congonhas, autorizado na metade deste ano pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Além de Curitiba, a companhia também terá ligação direta com Porto Alegre (RS) e Brasília (DF) e aumento no número de voos para Belo Horizonte (MG), Recife (PE) e Rio de Janeiro (RJ).

INTERNACIONAIS – Voos internacionais também ganharam espaço nos aeroportos paranaenses. No início de novembro, a Latam passou a oferecer um voo direto de Curitiba até Santiago, no Chile. O voo decola às 19h40 do Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Esta é a primeira operação internacional da companhia na capital paranaense e o terceiro voo a esse país da América do Sul. A Latam tem linhas aéreas até Santiago saindo de São Paulo e do Rio de Janeiro. Além de Curitiba, a empresa abriu também uma nova rota para o Chile partindo de Florianópolis, que começa a operar em dezembro.

Azul também confirmou, em outubro, novas rotas nacionais e internacionais partindo do Paraná, dessa vez saindo do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu-Cataratas. O principal destaque é a ligação com Montevidéu, no Uruguai, que deve iniciar a operação em 20 de dezembro.