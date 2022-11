Ricardo Marajó/SMCS

O primeiro lote de agendamentos para os roteiros de carro Caminho de Luz da Ligga, nos parques Náutico (Boqueirão) e Barigui, esgotou em cinco horas. O lote foi aberto nesta quinta (10/11), às 10h, e até as 15h todas as vagas já haviam sido preenchidas.

A maioria dos 16.851 agendamentos são de moradores de Curitiba e Região Metropolitana, mas também se inscreveram turistas de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Caicó (RN), Teresópolis (RJ) e Volta Redonda (RJ).

Nessa leva estão ainda visitantes de outras regiões do Paraná: Cascavel, Castro, Irati, Bocaiúva do Sul, Guarapuava, Guaratuba, Matinhos, Paranaguá e Balsa Nova.

Novo lote

Para quem perdeu a oportunidade, o próximo lote de agendamento para os Caminhos de Luz será liberado na próxima quinta-feira (17/11), às 10h.

Os Caminhos de Luz da Ligga foram uma alternativa inovadora durante a pandemia para que as famílias e turistas desfrutassem da beleza do Natal de Curitiba mesmo com as restrições sanitárias. O sucesso foi tamanho que as atrações foram mantidas no Natal de 2022, mesmo com o retorno das atrações presenciais integralmente.

Patrocinado pela Ligga, os Caminhos de Luz terão três sessões diárias (terça a domingo) no Barigui e no Náutico: 19h – 20h, 20h – 21h, e 21h – 22h.

O Caminho de Luz no Parque Barigui ficará de 29 de novembro a 23 de dezembro. Já no Parque Náutico, no Boqueirão, a atração vai de 3 a 23 de dezembro.

Calma! Ainda dá tempo

Para quem ainda tem interesse em passear pelos Caminhos de Luz, o primeiro passo é ter cadastro na plataforma do Cadastro Único da Prefeitura E-Cidadão. A recomendação é que o cadastro seja feito com antecedência. Quem já está cadastrado é só aguardar a abertura do agendamento no Guia Curitiba.

Saiba como fazer seu agendamento no Caminho de Luz

Crie seu cadastro no E-Cidadão com antecedência. Entre no Guia Curitiba e procure o banner Natal de Curitiba Na lupa de pesquisa, digite drive thru ou Caminho de Luz Escolha um dos 2 eventos (Barigui ou Náutico), o horário e dia prefere ir Aguarde o e-mail com a confirmação da data agendada

Ônibus

Assim como nas últimas duas edições, a Urbs (Urbanização de Curitiba S/A) disponibilizará linhas especiais para o público aproveitar os circuitos do Caminho de Luz a bordo de um ônibus.

No Barigui, o embarque será no Terminal Campina do Siqueira. No Náutico, a saída será do Terminal do Boqueirão. Ambas linhas funcionarão das 19h às 21h30. Os bilhetes custarão o mesmo valor da tarifa atual (R $5,50) e o passageiro poderá fazer a integração no terminal com outras linhas urbanas da cidade.

A Prefeitura de Curitiba promove o Natal de Curitiba 2022 – Luz dos Pinhais com a iniciativa privada e patrocinadores: Rede Condor, Ligga, Electrolux, Ademicon, Volvo, O Boticário, Clube Athletico Paranaense, Consórcio Servopa, Grupo Barigui, ParkShoppingBarigüi e Hard Rock Café. A programação completa do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 pode ser consultada no site natal.curitiba.pr.gov.br