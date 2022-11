Divulgação/Sedest

O Rio Vivo, projeto desenvolvido pela Superintendência Geral das Bacias Hidrográficas e Pesca, vinculada à Secretaria estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), leva ações do Governo do Estado a eventos de pesca esportiva.

Os participantes dos torneios, além da prática “pesque-e-solte”, onde os peixes capturados são medidos e soltos novamente na água, retiram resíduos do ambiente aquático e participam do plantio de mudas de árvores nativas, contribuindo para a preservação das margens dos rios.

O superintendente Francisco Martin destaca que os eventos também têm um papel fundamental do desenvolvimento econômico dos municípios paranaenses. Nos anos de 2020 e 2021, os torneios de pesca esportiva resultaram em uma movimentação de mais de R$ 5,5 milhões nas cidades. Foram 11 eventos, com a participação de 973 barcos.

“A movimentação financeira se dá através de restaurantes, hotéis, entre outros locais que os participantes dos torneios necessitam para a prática da pesca esportiva. Importante também ressaltar que é uma pesca sem danos à fauna aquática, conservando a vida dos peixes nativos que vivem nas nossas águas”, disse.

Ele lembrou, ainda, que outra linha de ação do Projeto Rio Vivo é a soltura de peixes nativos, que já repovoou os rios do Estado com 2,6 milhões de peixes. Neste final de semana, dois eventos de pesca esportiva acontecem com apoio do Projeto Rio Vivo: Lobafest na Ilha do Mel (Litoral do Estado) e o 2º Torneio de Pesca em Entre Rios do Oeste (Região Oeste).

PRIMEIRA VEZ DO MAR – No primeiro final de semana deste mês, o projeto expandiu de maneira inovadora, acontecendo pela primeira vez no mar, com o 2º Torneio de Pesca Puxa Sargo, em Pontal do Paraná, no Litoral. A prova, organizada pelo Clube de Pesca Puxa Sargo, reuniu mais de cem pescadores de quatro Estados.

“A hotelaria ficou lotada no município, além dessa importante ação de promoção da educação ambiental com a pesca esportiva como instrumento de sustentabilidade”, destacou o coordenador técnico da Superintendência Geral de Bacias Hidrográficas e Pesca, Roald Andretta.

A pesca foi realizada no setor mais próximo da orla, caracterizada pela grande diversidade de espécies em uma importante região, onde não ocorre a pesca predatória. O evento resultou, também, na catalogação de centenas de peixes, todos devolvidos ao mar.

“Essa é uma comprovação do sucesso do projeto Rio Vivo, idealizado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, e que agora se expande para o mar, além dos rios”, afirmou o superintendente Francisco Martin.