Igreja Matriz de São Pedro Apóstolo – Itaperuçu (Divulgação)

A busca pelo fortalecimento da fé e a contemplação da arte sacra motivam passeios de fiéis todos os anos, fomentando o turismo religioso. Na Região Metropolitana de Curitiba, destinos como mosteiros, igrejas e santuários conduzem os visitantes em caminhos que elevam a espiritualidade e literalmente os fazem viajar na história.

Informações sobre alguns desses locais já figuram no mobiliário urbano da capital. Painéis em pontos de ônibus, canteiros de vias e outros espaços públicos da cidade estão trazendo fotos e dados sobre atrações.

A ação “RMC no mobiliário urbano de Curitiba“ é uma iniciativa do Grupo de Trabalho (GT) de Turismo do Programa de Desenvolvimento Produtivo Integrado da Região Metropolitana de Curitiba (Pró-Metrópole), coordenado pela presidente do Instituto Municipal de Turismo (IMT), Tatiana Turra. São mais de 90 pontos em diversos bairros da cidade.

A cada 15 dias um grupo de cinco municípios ganha exposição nos painéis de destinos turísticos. Confira abaixo as opções de turismo religioso na Grande Curitiba.

Mosteiro Trapista Nossa Senhora do Novo Mundo – Campo do Tenente

O único Mosteiro Brasileiro da Ordem Cisterciense Trapista fica em Campo do Tenente, a 91 km de Curitiba, e remonta as origens do século XI, na França. No conjunto arquitetônico, em meio a bosques e jardins, destaca-se a capela em forma de pirâmide dedicada à Nossa Senhora do Novo Mundo, de autoria do arquiteto Miguel Roguski. No local, os visitantes também têm a oportunidade de assistir missa dominical, às 10h. O mosteiro é aberto aos visitantes que queiram se hospedar para retiros espirituais, compartilhando com os monges as orações e liturgias.

Serviço

Endereço: Estrada PR 427 km 7, 3.301, Campo do Tenente

Igreja Matriz de São Pedro Apóstolo – Itaperuçu

A região de Itaperuçu, a 29 km da capital, tem registros de povoamento desde o século XVIII e o traço religioso da localidade é marcado pela construção de pequenas capelas e uma delas ficou conhecida como São Pedro Apóstolo, que hoje é a Igreja Matriz. Foi construída por famílias de imigrantes italianos, poloneses, árabes, portugueses, indígenas e afros. Anualmente é celebrada a tradicional festa a São Pedro Apóstolo, na data de 29 de junho.

Serviço

Endereço: Av. São Pedro, 11, Vila Itaoca, Itaperuçu – PR

Santuário de Schoenstatt Tabor Magnificat – Curitiba

Pouco conhecido dos turistas, o lindo Santuário de Schoenstatt Tabor Magnificat é um convite para devoção e reflexão no bairro Campo Comprido. O nome do espaço pode parecer complicado, mas o propósito do Movimento Apostólico de Schoenstatt é muito simples: viver a santidade na vida diária. O local tem como “coração” uma singela capela, idêntica à construída na Alemanha, em 1914, pelo padre Josef Kentenich, fundador do movimento. Mas, em Curitiba, a construção com ares germânicos ganhou um jardim bem brasileiro, repleto de araucárias, azaleias, beijinhos, cravos e outras flores muito conhecidas do lado de cá do Atlântico. Nessa área verde, famílias inteiras passam a tarde, principalmente aos domingos.

Serviço

Endereço: R. Padre José Kentenich, 552, Campo Comprido

O santuário abre, diariamente, das 7h30 às 18h30 (há missas, de segunda a sábado, às 17h, e, nos domingos, às 11h e às 17h).

Matriz São Gabriel da Virgem Dolorosa – Fazenda Rio Grande

O município de Fazenda Rio Grande tem como padroeiro o santo São Gabriel da Virgem Dolorosa. A primeira imagem dele foi trazida por imigrantes italianos e, assim, começou a devoção. A Matriz São Gabriel foi criada em 27 de fevereiro de 1978 e, para celebrar a data, todo dia 27 de cada mês é realizada a Novena Perpétua de São Gabriel da Virgem Dolorosa, com distribuição de balas. Mas o grande destaque do espaço religioso e que merece ser visitado é a imagem gigante do santo, com 7 metros de altura, logo na entrada da igreja matriz. Outras curiosidades do local: tocar o sino a cada uma hora e ao meio-dia e às 18h toca Ave-Maria.

Serviço

Endereço: R. Farid Stephens, 20, bairro Pioneiros, Fazenda Rio Grande

Capela da Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Agudos do Sul

A primeira capela de madeira construída em Agudos do Sul foi em 1872 e a padroeira escolhida foi Nossa Senhora da Conceição, para proteção do exército estacionado no local na época. Ao logo do tempo, a devoção à santa cresceu e foi construída a nova capela em um terreno doado pela Família Malucelli, em 1945, que atualmente integra a Paróquia Nossa Senhora da Conceição. O espaço religioso também reúne um centro catequético e escola municipal.

Serviço

Endereço: Praça 8 Dezembro, 346, Agudos do Sul