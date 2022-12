Foto: Michel Verdure

Turismo, diversão e gastronomia. Esses são os atrativos do MSC Seashore, o maior e mais moderno navio da MSC Cruzeiros a navegar em costas brasileiras. No último dia 9, a empresa promoveu a inauguração do navio no Brasil, no litoral de Santos (SP), em evento exclusivo para convidados. No dia seguinte, o Seashore partiu com turistas para o primeiro cruzeiro local.

Tudo nesse enorme complexo turístico é grandioso, colorido e brilhante. O design privilegia a proximidade do mar, com piscinas de borda infinita, restaurantes, bares e lounges com vista para o oceano. Os números impressionam: são 339 metros de comprimento, 41 de largura e 76 de altura, em 20 andares. A capacidade é para 5.800 hóspedes, em 2.270 cabines, sendo 74 para hóspedes com necessidades especiais ou mobilidade reduzida.

