Amanda Lavorato

Um cupcake gigante de 3 metros de altura, um escorregador em forma de donut e um carrossel de pirulitos são apenas algumas das atrações do maior Natal da história do Pátio Batel, aberto ao público nesta sexta-feira (04). Trata-se de um convite à imaginação inspirado na Galeries Lafayette, uma das mais encantadoras lojas de Paris, na França. O “Natal Mais Doce do Mundo” trabalha, além do tema em si, com o conceito de gigantismo, pois todas as peças são fora de escala, proporcionando espaços instagramáveis únicos em Curitiba. No total, são 2,5 toneladas de decoração no shopping, um marco na história do Pátio Batel.

Tanto para crianças quanto adultos, será um deleite: o trono do Papai Noel, como manda o tema, se tornou um espaço repleto de doçura; o carrossel e o escorregador estão à disposição para brincarem; e, é claro, a árvore é um espetáculo à parte, com uma altura de 20 metros e doces flutuantes que “voam” em torno dela, enquanto é possível ouvir músicas natalinas dentro da árvore.

Na fachada do Pátio, estrobos piscantes deixam claro que o Natal chegou em Curitiba. Além de uma araucária iluminada, um donut gigante mostra que a doçura natalina chegou ao shopping. Pelos corredores, mais de 2 mil enfeites deixam o Pátio ainda mais belo, com um aroma especial para a celebração elaborado para o público e mini cenários internos, que permitem ainda mais registros e fotos desse momento único para todos os curitibanos.

Além da decoração, toda a campanha de Natal foi inspirada no tema do “Natal mais doce do mundo”. A mensagem principal é “descubra o lado doce da vida”, com a ideia de transportar as pessoas a um universo mágico e doce, que poderá ser encontrado na decoração do Pátio Batel.

Projeto levou seis meses para ficar pronto

Os números do Natal do Pátio Batel, o maior de sua história, impressionam por outros motivos. O projeto teve seu planejamento iniciado em março e a produção em junho, sendo concluído agora, em novembro. Foram necessárias mais de 120 pessoas para entregar a beleza única que decora os corredores do shopping.

“Fomos buscar referências impactantes, que trouxessem algo inédito e ainda assim, remetessem à doçura do Natal em uma linguagem contemporânea e cool. Temos certeza que, tanto para as crianças quanto para os adultos, a magia do Natal estará muito viva em todos os momentos. Esse Natal, definitivamente, será icônico para o Pátio Batel e para todos que presenciarem essa experiência”, avalia Henrique Kuntzler, head de marketing e relacionamento do shopping.