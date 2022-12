Lucilia Guimarães/SMCS

A Prefeitura e o Instituto Municipal de Turismo (IMT), em parceria com Sebrae e Fecomércio, consolidaram ações e programas para transformar a cidade em Destino Turístico Inteligente (DTI).

Entre as ações de DTI e de governança já em andamento estão: Wi-fi Curitiba; Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais; programa Escola de Turismo; Coreto Digital no Passeio Público; Galeria Quatro Estações no Jardim Botânico; os portais Guia Curitiba, Curitiba Criativa e a vitrine digital da Feira do Largo da Ordem; reposicionamento da identidade do destino; melhorias na Linha Turismo; implantação da Muralha Digital de segurança pública; acessibilidade com novos passeios no Setor Histórico e adaptações no Jardim Botânico; abertura da Escola de Sustentabilidade no Bosque Zaninelli; audiodescrição para visitantes cegos na Torre Panorâmica e Memorial Paranista; o Madeira nas Arcadas; e as lojas #CuritibaSuaLinda.

Reconhecimento do Ministério do Turismo

Como reconhecimento pelos trabalhos, Curitiba recebeu o certificado de Destino Turístico Inteligente em Transformação entregue em agosto pelo ministro do Turismo, Carlos Brito.

A homenagem aconteceu durante I Seminário Internacional DTI Brasil, em Brasília. O encontro foi promovido pelo Ministério do Turismo (MTur) em parceria com o Instituto Ciudades del Futuro e Fundacion Ciudad de La Plata.

Inverno

Inverno Curitiba é sucesso

De 15 de junho a 31 de julho, a programação Inverno Curitiba apresentou a moradores e turistas gastronomia, cultura, arte, artesanato e formação étnica. A iniciativa do IMT reuniu ações do setor público e privado e impulsionou o turismo na capital.

Entre os destaques da programação esteve a Oficina de Música de Curitiba que, pela primeira vez, foi realizada no inverno, em vez do verão.

Com os atrativos, no mês de julho, a Linha Turismo recebeu quase 100 mil embarques, com mais de 24 mil passageiros, um crescimento de 32% em relação a 2019.

A Serra Verde Express contabilizou um aumento de 30% em relação ao mesmo período do ano anterior e a rede hoteleira comemorou uma ocupação acima de 85%.

Escola de Turismo comemora um ano

O programa Escola de Turismo foi criado em 2021 para transformar a qualidade de atendimento do setor na cidade. Neste primeiro ano de funcionamento, ofereceu 75 cursos, com 1.850 pessoas certificadas.

Há oito anos, a guia de turismo Vitória Maria Lopez Alves, de 44 anos, administra sua agência de turismo, a Receptiba. Ela é aluna do programa, já fez 18 cursos de capacitação e não pretende parar tão cedo.

“Desde que comecei os cursos, olho para Curitiba de forma diferente. Com esse aprimoramento, o turista pode ser acompanhado por um guia com conhecimento histórico e conteúdo que o incentivam a voltar. Faz toda a diferença”, elogia Vitória.

Reunindo os setores público e privado e o terceiro setor, a Escola soma os interesses do trade turístico e da sociedade, formando uma base de conhecimento, preparação e suporte técnico para a área. Além de benefícios econômicos e sociais, Curitiba aumenta a competitividade como Destino Turístico Inteligente.

Em 2022, os editais de seleção de novos produtos para as lojas contaram com a participação de mais de 80 interessados e apresentação de aproximadamente 120 souvenirs para avaliação. O resultado foi a inclusão de novos 47 produtos que levam a identidade de Curitiba.

Feira do Largo da Ordem

A recente requalificação de calçadas da Rua Kellers facilita o acesso à Feira de Artesanato do Largo da Ordem e permite um melhor fluxo de turistas e frequentadores em geral.

Os artesãos voltaram a ocupar o trecho da rua que havia sido interditado, retornando à configuração original.

Liceu de Ofícios Criativos faz três anos

Aberto em 2019 no bairro São Francisco, o Liceu foi o primeiro espaço da cidade dedicado exclusivamente à capacitação gratuita de artesãos, designers e artistas. Desde então, já ofertou cerca de 400 cursos remotos e presenciais e quase 3 mil certificações.

Um dos alunos frequentes do Liceu é Clerdes Vargas, que decidiu dedicar o tempo livre às oficinas de artesanato. Para Clerdes, as oficinas são uma terapia.

“Toda semana tem algo diferente. Mas mesmo que seja algo que eu já saiba, os profissionais do Liceu podem ter uma técnica melhor, então estamos sempre aprendendo”, declara.

A artesã Maria Elaine Meinerz também é aluna da casa. “Isso aqui é uma pílula de alegria, de conexão, de aprendizado. O pessoal que ministra as oficinas é fantástico. A partir do Liceu, eu espero poder conhecer outros artesãos que querem expor produtos”, afirma Maria Elaine.

Turismo na Grande Curitiba

O Grupo Pró-Metrópole vem promovendo diversas ações para a integração dos produtos turísticos metropolitanos. Entre elas destacam-se o Encontro de Turismo Pró-Metrópole e a Mostra Metropolitana de Turismo, na qual as atrações turísticas da Região Metropolitana são divulgadas no mobiliário urbano de Curitiba.

Natal

O Natal de Curitiba também é um atrativo que caiu no gosto dos visitantes. Neste ano foram 32 dias e mais de 130 atrações espalhadas pela cidade.