José Fernando Ogura

Uma nova campanha publicitária lançada pelo Governo do Paraná, que vai ao ar a partir desta quinta-feira (24), reforça o estímulo ao turismo no Estado. As peças da campanha, chamada “Viva o Turismo. Viva o Paraná”, serão veiculadas em televisão, rádio, jornais impressos e em mídias físicas espalhadas por mobiliários urbanos, outdoors e em aeroportos até o fim do ano, e convidam o público a acessar o site Viaje Paraná, que traz informações sobre todas as regiões paranaenses.

O material publicitário destaca lugares bem conhecidos pelos turistas estrangeiros e de outros locais do país, como a Ilha do Mel, as Cataratas do Iguaçu e Curitiba, com seus museus e gastronomia diversificada. Outros destinos que já possuem um público cativo e têm potencial para a expansão turística são as cachoeiras de Prudentópolis e Guaraqueçaba, o Canyon Guartelá, o Pico Paraná e o Rio Paraná. Eles são exaltados com imagens que instigam o público a visitá-los.

A nova campanha “Viva o Turismo. Viva o Paraná” faz parte da estratégia de fortalecimento do setor turístico iniciada pelo Governo do Estado em 2019. A nova ação é a quarta de uma série de grandes ações de propaganda de fomento ao turismo no Paraná realizado nos últimos quatro anos.

Um reflexo das medidas implantadas pelo Governo do Estado foi o crescimento de 27,5% de empresas registradas no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) entre 2019 e 2021, fazendo com que o Paraná saltasse de pouco mais de 6 mil para 8 mil empresas registradas no setor, o que contribuiu com a rápida retomada econômica e a redução do desemprego no Estado, além da profissionalização dos agentes.

De acordo com o IBGE, o turismo cresceu 33,8% no Paraná em 2022 entre janeiro e setembro (comparativo com 2021). Grande parte desse volume é impulsionado pelas Cataratas. No acumulado do ano, de janeiro a outubro de 2022, a unidade de conservação recebeu 1.114.704 visitantes. Comparando com 2019, ano em que 1.619.999 pessoas estiveram no parque no mesmo período, e o melhor da história do parque, a recuperação do movimento foi de 68%.

Segundo o presidente da Paraná Turismo, Irapuan Cortes, a ideia é demonstrar o quanto o setor tem sido cada vez mais importante para a economia do Estado. “Tivemos recentemente essa pesquisa do IBGE em que o Paraná apareceu como um dos grandes destinos turístico em nível nacional. Nosso foco agora é no fortalecimento do turismo regional, cultural e de natureza, aumentando a circulação de pessoas dentro do próprio Estado”, afirmou.

O período em que a campanha vai ao ar coincide com a alta temporada de verão, que deverá ser a melhor na avaliação do presidente da autarquia. “Nossa expectativa é de que esse seja o melhor verão em termos de movimento no Litoral e também nas regiões das praias de água doce”, afirmou. “Tivemos um crescimento de mais de 60% no comércio litorâneo em 2022 em relação ao mesmo período do ano passado e as nossas projeções são de que teremos números ainda melhores a partir do verão, contribuindo expressivamente na geração de mais empregos e renda”.

“É uma ação que mostra que todos os nossos atrativos estão prontos para receber os turistas. Eles se preparam ao longo de todo o ano para esse período de visitação mais intensa e vão surpreender os turistas com diversão e belas paisagens. Temos praias de água salgada e doce, incontáveis belezas naturais, turismo de aventura, as Cataratas do Iguaçu, Vila Velha, os parques estaduais, as grandes cidades e o turismo de serviços. O Paraná é diverso e um dos estados mais bonitos do País”, complementou o secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Everton Souza.

VIAJE PARANÁ – Desenvolvido pela Celepar, o portal Viaje Paraná oferece um calendário com as principais festas e atrações das cidades paranaenses nos destinos turísticos. Um diferencial é a possibilidade de verificar a quilometragem de um ponto a outro no Estado por meio da calculadora de distâncias, o que permite programar melhor o roteiro desejado. A página conta com 195 destinos, com conteúdos em português e traduzidos para o inglês.

Desde que foi publicado, em fevereiro de 2019, o site já recebeu a visita de quase 1,7 milhão de pessoas, com a visualização de mais de três milhões de páginas. O Viaje Paraná conta ainda com páginas no Facebook e no Instagram, que somam mais de 70 mil seguidores.

VALORIZAÇÃO REGIONAL – As primeiras campanhas da atual gestão estadual foram elaboradas em 2019, com vídeos do projeto “Paraná para o paranaense”, feito com recursos do Ministério do Turismo e da Paraná Turismo, que mostravam as belezas naturais e a infraestrutura disponível para recepcionar os turistas que viajavam dentro do próprio Estado. No mesmo ano, também foram desenvolvidas peças para atrair visitantes de estados e países vizinhos, como São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Argentina e Paraguai.

Com o fim das grandes restrições causadas pela pandemia de Covid-19, em 2021, foi lançada a campanha “Paraná, seu próximo destino”, que foi levada pela equipe do Governo do Estado para eventos e feiras no Brasil e no Exterior visando acelerar a retomada do setor.

Outra estratégia adotada foi o desmembramento de novas subdivisões turísticas com a finalidade de melhorar o trabalho com uma quantidade menor de municípios e suas características. Com a criação de cinco novas áreas próprias, o Paraná conta atualmente 19 regiões turísticas, cada uma trabalhando com as suas próprias Instâncias de Governança Regionais (IGR’s).