Divulgação/Assessoria Vila Velha

A Copa do Mundo já começou, e enquanto a bola rola nos gramados do Catar, país-sede do Mundial, O Parque Vila Velha reúne a torcida em uma campanha rumo ao hexa e que promete aquecer os ânimos.

Até o dia 4 de dezembro, quem for ao Parque com uma camisa da Seleção Brasileira, ganha 10% de desconto no ingresso.

E para aqueles que são habilidosos, vale arriscar o “Gol de Entrada”. Ao acertar seis gols no ângulo, o visitante garante entrada grátis ao Parque para conhecer as mais belas paisagens dos Campos Gerais.

“O Brasil é o País do futebol, e em época de Copa do Mundo, as pessoas costumam se unir para torcer pela nossa Seleção, então, nos conectamos à torcida nacional e entramos no clima para trazer as pessoas ao Parque”, afirma o Gestor do Parque Vila Velha, Leandro Ribas.

A promoção é válida aos sábados e domingos, até o dia 4 de dezembro. O ingresso do Parque dá acesso a Trilha Arenitos Unimed PG, Furnas e Lagoa Dourada. As demais atrações oferecidas pelo parque como arvorismo, tirolesa e outras são pagas à parte.

Sobre o Parque Vila Velha

Localizado a uma hora de Curitiba, o Parque Estadual de Vila Velha é o primeiro parque estadual criado no Paraná, em 1953, e atualmente é uma concessão do Governo do Estado do Paraná, por meio do Instituto Água e Terra, à Soul Vila Velha, uma empresa do Grupo Soul Parques.

As bilheterias funcionam até as 15 horas. O parque indica, a chegada ainda pela manhã, para que os visitantes possam conhecer os três atrativos naturais – Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada – se deliciar com as diversas opções gastronômicas e ainda aproveitar as atrações de aventura – Tirolesa, Arvorismo e Cicloturismo.

Mais informações podem ser obtidas no site www.parquevilavelha.com.br e nas redes através do @parquevilavelha.