Divulgação/Embratur

O Brasil estará representado na Copa do Mundo do Catar não só pela Seleção Brasileira, mas também pelas ações preparadas pela Embratur para promover destinos e produtos do país durante todo o período do Mundial bem no coração da competição: a cidade de Lusail. Enquanto Neymar, Vinicius Jr e todo o elenco brasileiro estiver em campo, duas mega torres, quatro telões e 14 outdoors digitais ao redor do Estádio Lusail vão contribuir para aproximar os viajantes internacionais de destinos incríveis do Brasil.

“A expectativa do Catar é recepcionar cerca de 1,2 milhão de turistas estrangeiros em quatro semanas e o Brasil estará próximo a eles com as ações da Embratur. Nossa previsão é que alcancemos aproximadamente 300 milhões de impactos durante o Mundial”, afirma o presidente da Embratur, Silvio Nascimento. “Tenho certeza que com nossas belezas expostas vamos ampliar a entrada de turistas internacionais no Brasil”, confia.

A campanha da Embratur de promoção do Brasil no país da Copa ocorre entre 21 de novembro e 18 de dezembro (dia do encerramento do Mundial). A cidade Lusail está preparada para receber alguns dos jogos mais esperados do torneio, incluindo partidas da fase de grupos com Argentina, Brasil, Portugal, México e Arábia Saudita, assim como a final da Copa do Mundo e jogos de todas as fases de mata-mata. O estádio Lusail é o maior do Catar, com capacidade para 80 mil torcedores e está no coração da experiência dos fãs da Copa do Mundo.

As peças publicitárias convidam o turista internacional a visitar um “destino campeão” e promovem os segmentos de sol e praia, natureza e aventura.

A Embratur também vai realizar ações de divulgação do Brasil em Dubai, a menos de 700km do Catar. Isso porque a cidade dos Emirados Árabes é consagrada pelo turismo mundial, possui excelente infraestrutura e reconhecida como um dos locais mais seguros para viajar. Durante a competição, a tendência é que Dubai receba um grande número de viajantes que vão à Copa, mas que vão preferir se hospedar e usufruir dos atrativos do emirado.

A iniciativa da Embratur em Dubai envolve peças publicitárias no Aeroporto Internacional — importante hub da aviação no Oriente Médio — e inserções em telas de elevadores de prédios arranha-céu. Especialmente para o Google, será produzido um vídeo especial do Brasil para a divulgação no Youtube do Catar e de Dubai.

A Copa do Mundo começa no próximo dia 20, com a partida Catar x Equador, no Estádio Al Bayt, a partir das 13h (horário de Brasília). O primeiro jogo do Brasil está marcado para o dia 24, às 16h (horário de Brasília), diante da Sérvia. O duelo ocorre no Estádio Lusail.

Brasil e Emirados Árabes

Em busca de ampliar a entrada de estrangeiros no Brasil e focada em mercados estratégicos, a Embratur se tornou, em agosto, membro da Câmara de Comércio Árabe Brasileira (CCAB). A parceria válida por um ano envolve ações de atração de turistas árabes, articulação e intermediação da CCAB junto aos operadores e players do setor de turismo em todos os países da região, além de um amplo pacote de benefícios junto aos demais associados.

A previsão é que os turistas dos Emirados Árabes gastem US$ 200 bilhões com turismo em 2024 e o Brasil entende esse mercado como estratégico para fomentar o turismo no Brasil. Além da parceria com a CCAB, a Embratur também já realizou uma press trip com jornalistas e influenciadores de Dubai, esteve presente na Expo Dubai e participou da 4ª edição do Fórum Econômico Brasil & Países Árabes. A Agência também atua junto às companhias aéreas para aumentar a oferta de voos entre os países árabes e o Brasil.