Divulgação/Esporte Paraná

Foi publicada nesta segunda-feira (21) no Diário Oficial do Estado a lista com os nomes dos profissionais de educação física e de turismo selecionados para participar do Verão Maior Paraná. A temporada terá ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhada, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. O projeto é uma ação integrada do Governo do Estado para aprimorar a infraestrutura das praias e balneários paranaenses.

Foram selecionados 29 profissionais, sendo 13 coordenadores de posto, seis professores de ginástica e 10 profissionais e guias de turismo.

Os profissionais de Educação Física que participaram das sessões públicas em Curitiba (08/11) e Maringá (10/11) tiveram que escolher entre coordenação de posto e professor de ginástica. Fazem parte do grupo de profissionais selecionados de Educação Física aqueles que comprovaram formação acadêmica de bacharel e que apresentaram registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF).

Já os profissionais que atuarão na área do Turismo precisaram apresentar formação de bacharel em turismo no Paraná ou formação técnica em guia de turismo, além de registro no Cadastur do Paraná (com cadastro válido até a data final do projeto). Eles ainda comprovaram experiência na área de turismo de no mínimo seis meses (corridos ou não).

A próxima etapa para estes profissionais é a participação da capacitação para acadêmicos, que está prevista para ser realizada entre os dias 28 de novembro a 2 de dezembro, em período integral, na Associação Banestado, localizada no município de Pontal do Paraná. A lista com os nomes dos 252 acadêmicos (Educação Física, Enfermagem, Turismo e Comunicação Social) selecionados para participar do processo de capacitação foi divulgada no dia 10 de novembro.

No curso de capacitação haverá palestras e diversas oficinas abordando temas relacionados às atividades de palco, lazer, organização e modalidades esportivas, direcionadas ao que prevê a programação do Verão Maior Paraná. Após a capacitação, os profissionais participarão da seleção dos acadêmicos aptos a participarem do projeto. Serão selecionados 116 acadêmicos: 80 de Educação Física, 8 de Enfermagem, 20 de Turismo e 8 de Comunicação Social.

A edição 2023 do Verão Maior Paraná está prevista para acontecer de 26 de dezembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023. Ao todo, serão seis postos fixos (Guaratuba, Caiobá, Matinhos, Praia de Leste, Ipanema e Shangri-lá), três equipes itinerantes e dois postos fixos no noroeste do Paraná (Porto Rico e São Pedro do Paraná).