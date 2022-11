O anoitecer no Club Med (Foto: Bárbara Magalhães)

O Club Med Rio das Pedras está

no litoral Sul do Rio de Janeiro, entre o mar e a montanha com Mata Atlântica. A piscina Calma com borda infinita para o Oceano Atlântico: um oásis de tranquilidade Remar de caiaque no rio é uma das inúmeras atividades de lazer oferecida para os hóspedes O restaurante principal é capaz de atender mais de 500 pessoas e oferece proporciona uma imersão na culinária nacional e internacional

Recentemente o casal de protagonistas da nova novela Globo – Travessia – passou a Lua de Mel num cenário idílico que, na história, indicava ser fora do Brasil. Pura ficção. Na verdade, o hotel que eles ficaram é o espetacular Club Med Rio das Pedras, em Mangaratiba (RJ), que fica a pouco menos de três horas de Curitiba – uma hora de avião e cerca de uma hora e meia de carro do aeroporto Galeão. Ali você se sente o ator principal numa trama real que reúne momentos inesquecíveis e final feliz.

O Club Med está localizado no coração da Costa Verde, litoral Sul do Rio de Janeiro. O lugar é lindo – um pequeno paraíso cercado pelo mar e pela exuberante Mata Atlântica. Um destino perfeito para quem busca relaxar e se divertir em família ou entre amigos. O lazer é garantido para todas as idades. E para cuidar deste “roteiro” de diversão o hotel tem uma equipe de G.O.s (Gentis Organizadores) que trabalham incansavelmente para tudo dar certo durante a estadia.



No Village, somente 25% da área é ocupada com construções; sendo o restante de natureza preservada. A preocupação com o meio ambiente é levada a sério e o Club Med Rio das Pedras adota várias práticas cotidianas para reduzir o impacto ambiental da região. A arquitetura neocolonial das construções é totalmente integrada à paisagem do local. Ao todo, o hotel possui 379 quartos com vista para o oceano e para a Mata Atlântica. Da janela podemos ouvir o som das ondas e o canto dos pássaros, uma trilha sonora melíflua que acalma e relaxa. Um lenitivo para quem convive com o barulho dos grandes centros urbanos.



Um dado curioso do Club Med Rio das Pedras é que ele pode agradar a todos os perfis de quem viaja. Da família com filhos que tira férias e busca uma programação intensa, até o casal que viaja para curtir um fim de semana romântico e sossegado. Tudo-ao-mesmo-tempo-agora. E para conciliar interesses de viagem tão diversos, a estrutura tem impressionantes 260 mil metros quadrados com espaços definidos para cada atividade, como, por exemplo, a piscina calma (frequentada somente por adultos) separada – por uma longa distância – da badalada piscina principal e infantil.



A programação esportiva também consegue atender a vários tipos de interesses. O hóspede pode escolher por atividades coletivas e/ou individuais. O que não falta são opções: caiaque (num rio bucólico e tranquilo), tênis (são oito quadras – duas cobertas), esqui aquático (para iniciantes e iniciados) e arco-e-flecha competem em popularidade com os esportes coletivos como futebol, vôlei, basquete, futevôlei, vôlei de praia e até uma incrível caminhada numa trilha dentro da mata (com direito a cachoeira e tudo).

O hotel tem uma estrutura completa com quadras esportivas ao ar-livre e fechadas e ainda oferece uma academia de ginástica super equipada e instrutores para diversas aulas direcionadas a quem gosta de combinar turismo com saúde e bem-estar.



Os jornalistas Rodrigo Browne e Bárbara Magalhães viajaram a convite do Club Med Rio das Pedras.

Gastronomia e balada em destaque

O Club Med Rio das Pedras funciona no sistema All Inclusive. Isso quer dizer que todas as refeições (café da manhã, almoço, jantar e lanches), bebidas (inclusive alcoólicas), atividades esportivas, recreação infantil e festas temáticas estão incluídas na diária. Você pode optar por começar o dia fazendo esqui aquático ou tomando uma taça de espumante na beira da piscina. É importante lembrar que existem algumas taxas extras que não fazem parte da diária e são cobradas à parte: entre elas as bebidas premium (alguns rótulos de vinhos e destilados), SPA, salão de beleza e, é claro, os produtos da lojinha de roupas.



A gastronomia é um capítulo à parte. O Club Med Rio das Pedras proporciona uma imersão na culinária nacional e internacional. O restaurante principal, com capacidade para mais de 500 pessoas ao mesmo tempo, é dividido em 10 estações. Diariamente o cardápio se renova e sugere, pelo menos, cinco pratos quentes diferentes, feitos na hora, que vão de opções vegetarianas até risotos de frutos do mar. As massas, que também mudam a cada dia, são produzidas no próprio local, assim como os pães, os sorvetes e as sobremesas. Na estação dos “grelhados”, além de três tipos de carne, preparadas no ponto que você desejar, o público com paladar infantil vai encontrar hambúrgueres, batata frita e até feijão com arroz e farofa. Tudo uma delícia.



O Club Med tem outro restaurante que fica ao lado do rio, o Jangada, O espaço é menor e tem uma proposta mais intimista com menu à la carte. O almoço ou jantar no local está incluído na diária, mas é preciso fazer reservas pois a procura é grande e a quantidade de lugares é limitada. A sequência inclui: entrada, prato principal e sobremesa e todas as opções são diferentes do restaurante principal. É uma experiência que só pode ser utilizada uma vez durante a estadia e vale muito a pena.



Diariamente, após o jantar, o resort oferece no seu teatro, ao lado do Bar da Piscina, um show para os hóspedes. Estrelando no palco os (incansáveis) G.O.s que apresentam espetáculos de variedades com música, dança e malabarismo. É uma distração leve e divertida voltada para todas as idades. Depois, para os mais animados – o bar fica aberto até às duas da manhã numa balada com direito a muitos drinks, música e pista de dança.



No final da noite cada um escreve o desfecho de seu próprio episódio. Aguardando novos e emocionantes capítulos de uma novela pessoal que tem como cenário um lugar encantador.



Serviço

Club Med Rio das Pedras (Rodovia Rio Santos, BR 101 KM 441,5, Mangaratiba – Rio de Janeiro). Telefone: (21) 2688-9191

Site: www.clubmed.com.br

Mais informações: Central de Reservas – 4002-2582 / reservas.br@clubmed.com