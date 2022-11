Divulgação

O navio Costa Favolosa, da Costa Cruzeiros, está nesta quarta-feira, 30 de novembro, atracado no porto de Recife. A capital pernambucana é o primeiro destino brasileiro a receber o Costa Favolosa, que ainda passará pelas capitais Maceió, Salvador e Rio de Janeiro antes de alcançar a cidade de Santos em 5 de dezembro, quando finaliza seu cruzeiro de travessia Europa-Brasil.

Para marcar a chegada em águas brasileiras e dar as boas-vindas ao Costa Favolosa, a Costa Cruzeiros promove um encontro a bordo seguido de almoço com diversas autoridades locais e do porto do Recife. Entre elas, estão a Secretária de Turismo e Lazer de Pernambuco, Milu Megale; o diretor-Presidente da Empetur, Antonio Baptista; o Secretário Executivo de Turismo na Prefeitura do Recife, Mustafá Magalhães Dias; a Secretária de Turismo e Lazer do Recife, Pâmela Jimenez; a Chefe do Gabinete do Centro Histórico da Prefeitura do Recife, Ana Paula Vilaça; o Diretor Comercial e de Operação do Porto do Recife, Matheus Asfora; a Delegada da Alfândega do Recife, Daniela Cavalcanti, além do Presidente Executivo da CLIA Brasil, Marco Ferraz.

O Costa Favolosa inicia oficialmente sua temporada de cruzeiros regulares na América do Sul no dia 5 de dezembro de 2022 e navega até abril de 2023. O navio fará roteiros dedicados à região do Rio da Prata, tendo Santos e Itajaí (SC) como portos de embarque para viagens de sete noites por Montevidéu (Uruguai) e Buenos Aires (Argentina). O Costa Favolosa oferece ainda minicruzeiros, de três, quatro e cinco noites, com paradas em destinos como Balneário Camboriú, Porto Belo, Ilha Grande e Ilhabela.