Uma rota de cerca de 100 quilômetros entre Campo Mourão e Fênix, no Centro-Oeste do Paraná, passará a ser um trajeto de iniciação para o tradicional Caminho de Santiago de Compostela, que há pelo menos um milênio recebe peregrinos na Espanha. O convênio para a implantação do Caminho Iniciático de Santiago no Paraná, o primeiro fora da Europa, foi assinado nesta sexta-feira (18), em Foz do Iguaçu, durante o evento Governo 5.0 — Desenvolve Paraná — Sustentabilidade a Serviço da População.

Assinaram o acordo de cooperação o vice-governador Darci Piana; o bispo da Diocese de Campo Mourão, Dom Bruno Versari; o presidente da Associação Internacional de Cooperação Turística (Asicotur) e chanceler da Ordem de Santiago de Compostela, Alejandro Carballo; o diretor-presidente da Paraná Turismo, Irapuan Cortes; a presidente da Agência de Desenvolvimento de Turismo Regional Sustentável (Adeturs), Deviane Pereira de Paz; e o prefeito de Fênix, Altair Molina Serrano.

A escolha do trajeto, que passará também por Corumbataí do Sul e Barbosa Ferraz, não foi por acaso. A região abrigou um povoado jesuíta e indígena no século XV, e no local onde a rota termina, em Fênix, ainda se encontram ruínas de construções jesuíticas. Além disso, a Diocese de Campo Mourão foi pioneira na implantação de caminhos religiosos, com a criação da Rota da Fé, que já conta com 60 itinerários na região.

“O turismo religioso é um dos principais segmentos turísticos do mundo. As pessoas que virão para fazer esse caminho de fé vão fomentar a economia dos locais por onde a rota vai passar, o que significa mais empregos, renda, investimentos e oportunidades para as pessoas”, destacou Darci Piana. “E a região, que tem uma história muito bonita, já pertenceu à Espanha, antes mesmo de os portugueses chegarem ao Paraná”.

PIONEIRO – A criação de novos produtos turísticos oriundos do Caminho de Santiago é uma iniciativa da Asicotur com o objetivo de criar o hábito de peregrinos ao redor do mundo, para incentivá-los a fazer a rota original. O projeto pioneiro no Paraná vai ajudar na implantação de trajetos parecidos em outros países.

Com diferentes rotas que atravessam a Espanha até chegar à cidade de Santiago de Compostela, na região da Galícia – onde ficam as relíquias do apóstolo Santiago Maior –, o Caminho de Santiago recebe milhares de peregrinos todos os anos. Entre janeiro e setembro deste ano, mais de 370 mil fiéis foram certificados por fazer o percurso, mas a estimativa é que o número de turistas seja quatro vezes maior.

A expectativa do Paraná com o Caminho Iniciático também é alta. “Já temos um turismo religioso muito bem consolidado no Estado, com as rotas da Fé e do Rosário, entre outras. Mas este será um divisor de águas. Vai trazer muitos peregrinos e turistas de forma diferenciada, colocando o Paraná numa rota turística internacional”, afirmou Irapuan Cortes, da Paraná Turismo.

A partir deste acordo, Estado e municípios, juntamente com a iniciativa privada, têm um prazo de quatro anos para consolidar a rota, que precisa contar com sinalização-padrão e cumprir com outros requisitos exigidos pela Asicotur. O primeiro passo é a criação de um plano-diretor para organizar o que será feito para a implantação.

“O trabalho já feito pela organização da Rota da Fé foi essencial para que o primeiro caminho fora de Santiago de Compostela fosse implantado no Paraná. E já temos fila de espera de outros países”, explicou Alejandro Carballo. “Para nós será uma sorte que será feito aqui, um lugar que já reúne características semelhantes com o caminho original nos aspectos espiritual, turístico e cultural. Vai servir de exemplo para outros países, que poderão ver como foi feito no Paraná”.

EXPECTATIVA – O novo trajeto do turismo religioso se encontra com outra rota que tem grande potencial turístico no Paraná, o Caminho do Peabiru. A trilha histórica, que era utilizada por indígenas que se deslocavam entre o Oceano Atlântico e a Cordilheira dos Andes, está sendo retomada em um projeto que tem a participação do Governo do Estado.

Em Fênix, outro pedaço da história se junta, com o resgate do antigo povoado jesuíta, que era chamado de Vila Rica do Espírito Santo. “É um pequeno caminho, mas que abre um potencial enorme por ser perto de Foz do Iguaçu e de outros roteiros do turismo internacional”, ressaltou o padre Gaspar Gonçalves da Silva, assessor do Turismo Religioso e Sustentável da Diocese de Campo Mourão.

Ele explicou que o turismo religioso feito ali dá destaque para a sustentabilidade: “Somos o berço do turismo religioso e sustentável, que inclui o plantio de árvores e a soltura de peixes pelos peregrinos que percorrem a Rota da Fé”, disse o padre Gaspar. “Temos esperança que esse novo caminho possa trazer desenvolvimento para agricultores e artesãos da região e para toda a economia local”.

Além de demarcar a rota e preparar os templos e igrejas por onde ela passará, a prefeitura de Fênix também prevê construir uma réplica da antiga cidade jesuíta para compor os atrativos locais. “As ruínas ainda não são abertas para a visitação, mas serão quando o Caminho de Santiago for consolidado. O convênio com a Espanha vai atrair recursos para a gente fazer esse investimento no local, com a construção de uma réplica da cidade e da igreja jesuíta”, explicou o prefeito Altair Molina.

GOVERNO 5.0 – No último dia de evento Governo 5.0, o vice-governador Darci Piana ressaltou que o encontro entre prefeitos dos 399 municípios com secretarias e autoridades foi importante para prestar contas sobre o que o Estado tem feito, além de alinhar estratégias inovadoras para os próximos anos, que envolvam principalmente iniciativas nas áreas de sustentabilidade e tecnologia.

“O Paraná está crescendo, sendo visto pelo mundo inteiro como um lugar de investimentos. Não adianta só o Estado inovar se os municípios não inovarem também. Um encontro como esse tem a finalidade de mostrar aos prefeitos e prefeitas que a gente precisa trabalhar ainda pra melhorar o nosso atendimento como um todo. Isso é fundamental”, disse.

Ele ainda destacou a importância de painéis e palestras de entidades que representam o setor privado, para que os municípios desenvolvam parcerias a fim de potencializar os avanços em diversos segmentos. “O Sistema S, por exemplo, veio mostrar para os prefeitos e prefeitas que a união do empresariado com o Governo é o que tem transformando nosso Estado no melhor do país”, ressaltou.

O evento reuniu prefeitos dos 399 municípios, secretários de Estado e deputados e tem a sustentabilidade como tema principal. O encontro foi promovido pela Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná (Sebrae/PR), com apoio do Governo do Estado.

