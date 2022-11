Divulgação

Andar de bike é uma das atividades mais dinâmicas que se pode realizar. Em grupo ou individualmente, a experiência é considerada uma terapia, ainda mais se o cenário da pedalada for composto por natureza exuberante.

Em virtude disso, o Parque Vila Velha, em Ponta Grossa/PR, oferece como opção aos visitantes o Cicloturismo.

“São 22km de um trajeto seguro e sinalizado, em que o visitante, com a sua própria bicicleta, pode desfrutar das nossas belezas naturais”, destaca o Gestor do Parque, Leandro Ribas.

O passeio, que pode ser realizado qualquer dia da semana, dentro do horário de funcionamento do Parque, parte do Centro de Visitantes rumo à Lagoa Dourada. De lá, o ciclista visita as Furnas e termina o seu passeio nos milenares Arenitos.

Em todos esses pontos, há um bike parking, local em que a bicicleta pode ser estacionada com segurança para que o visitante possa aproveitar com tranquilidade cada um dos atrativos do Parque.

“Todo o circuito é sinalizado para que o visitante possa aproveitar o passeio em sua totalidade, temos o estacionamento para as bicicletas em nossos principais pontos de visitação e o valor dos ingressos para essa atividade é diferenciado. Não é necessário comprar o ingresso ao Parque. Além disso, oferecemos um ambiente completamente seguro para quem não abre mão de pedalar ao ar livre, em contato com a natureza”, afirma Ribas.

O passeio não necessita de agendamento e pode ser realizado em grupos ou individualmente, porém, é necessário que o visitante traga a sua própria bicicleta. Além disso, é necessário que o ciclista traga um cadeado para utilizar nos pontos de parada.

“É obrigatório o uso de capacete para essa atividade. O passeio, com cerca de 4 horas de duração, tem grau de dificuldade considerado entre moderado e alto e pode ser realizado por pessoas a partir dos 14 anos de idade. Recomendamos que o ciclista traga também a sua garrafa de água, uma vez que o trajeto é longo e manter a hidratação é fundamental”, completa o Gestor do Parque.

Boa pedida para o feriado

Durante o feriado de 15 de novembro (terça-feira), Proclamação da República, o Parque Vila Velha funciona normalmente.

“Em virtude do feriado, estaremos abertos, com nossa programação normal, oferecendo ao visitante uma experiência incrível em que podem ser conferidos os nossos Arenitos e trilhas, Furnas, Lagoa Dourada, além das atividades como o Arvorismo e a Tirolesa”, finaliza Ribas.

Sobre o Parque Vila Velha

Localizado a uma hora de Curitiba, o Parque Estadual de Vila Velha é o primeiro parque estadual criado no Paraná, em 1953, e atualmente é uma concessão do Governo do Estado do Paraná, por meio do Instituto Água e Terra, à Soul Vila Velha, uma empresa do Grupo Soul Parques.

As bilheterias funcionam até as 15 horas. O parque indica, a chegada ainda pela manhã, para que os visitantes possam conhecer os três atrativos naturais – Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada – se deliciar com as diversas opções gastronômicas e ainda aproveitar as atrações de aventura – Tirolesa, Arvorismo e Cicloturismo.

Mais informações podem ser obtidas no site www.parquevilavelha.com.br e nas redes através do @parquevilavelha.