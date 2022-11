Daniel Castellano

A Black Friday na Serra Verde Express começou nesta segunda (21) e vai até a quarta-feira (30) da próxima semana. São duas opções de compras com valor reduzido para a categoria turística do trem, ambas com acompanhamento de guia local.

A primeira opção de pacote com desconto é com redução de 35% no trem do Pôr do Sol, que inclui apanhe de ida e volta na residência ou hotel, transporte rodoviário de Curitiba a Morretes, almoço típico com barreado e acompanhamentos, tour em Antonina e bilhete de trem de Morretes a Curitiba com serviço de bordo, kit lanche e uma bebida. Este pacote pode ser marcado até 20 de dezembro de 2022 ou em fevereiro de 2023 – exceto dias de Carnaval.

Outro passeio imperdível com desconto é para a Ilha do Mel. Está incluso no roteiro apanhe de ida e volta na residência ou hotel, transporte rodoviário de Curitiba a Pontal do Sul, barcos de travessia à Ilha, almoço, tempo livre para aproveitar a praia, transporte rodoviário de Pontal do Sul a Morretes e retorno de trem a Curitiba. Os pacotes podem ser agendados até 31 de janeiro de 2023.

“Quem sempre sonhou em fazer o passeio de trem não pode perder esses descontos exclusivos da Black Friday”, comenta Adonai Filho, diretor da Serra Verde Express. “Com a composição de praia e montanha, o pacote Ilha do Mel é um dos mais completos que oferecemos; já o Pôr do Sol reserva um momento lindo na Serra do Mar paranaense com o sol poente. Imperdíveis!”, completa Adonai.

Ambos os pacotes estão disponíveis para compra no site da Serra Verde Express.