A programação esportiva da edição 2022/23 do Verão Maior Paraná acontece de 26 de dezembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023 em seis postos fixos no Litoral do Estado (Guaratuba, Caiobá, Matinhos, Praia de Leste, Ipanema e Shangri-lá), três equipes itinerantes e dois postos fixos no Noroeste (Porto Rico e São Pedro do Paraná). O projeto é uma ação integrada do Governo do Estado que visa aprimorar a infraestrutura das praias e balneários paranaenses, garantindo saúde, segurança, lazer e entretenimento aos turistas e moradores locais.

Durante esse período, a Superintendência Geral do Esporte promove diversas atividades esportivas, recreativas e de lazer para os veranistas. As ações são gratuitas e envolvem aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, avaliação física, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas. Os postos fixos do Verão Maior Paraná estarão estruturados com palcos para a realização das aulas, muro de escalada com tirolesa, futmesa, além de quadras de vôlei de praia, futebol e beach tennis.

Todas as atividades dos postos serão realizadas de terça a domingo, das 8h às 12h e das 15h às 19h, sendo preparadas, acompanhadas e conduzidas por mais de 250 profissionais e acadêmicos de Educação Física, Turismo, Enfermagem e Comunicação, contratados pelo Governo do Estado. os envolvidos no projeto participaram de uma capacitação realizada de 28 de novembro a 02 de dezembro, com diversas palestras e oficinas referentes às atividades a serem desenvolvidas durante a temporada, visando o melhor atendimento da comunidade litorânea e veranistas.

Também há atividades especiais divididas em semanas, da 1 à 7. Na primeira, que começa dia 26, os destaques são tirolesa, arborismo, e caça ao tesouro; na segunda, corrida de rua e campeonato de futevôlei; na terceira as atrações principais são as bikes do BMX e o Jogo das Estrelas; na quarta, whelling, passeio ciclístico e gincana em família; na quinta, festival das águas e campeonato de vôlei de praia; na sexta, cross games e surfe; e na sétima o Campeonato Mundial de Beach Tennis. Confira AQUI o calendário completo.

PARA TODAS AS IDADES – Para o diretor de Inovação e Desenvolvimento de Esporte da Superintendência Geral do Esporte, Tiago Campos, esta edição do Verão Maior Paraná está pronta para atender toda a população da melhor forma possível, aliando atividades de lazer à segurança para turistas e moradores de todas as idades.

“Este ano teremos os seis postos fixos no Litoral, dois postos do Noroeste, e a equipe itinerante. Teremos também, nosso trio elétrico, uma equipe de avaliação física, uma de eventos e um time de promoção de eventos estará rodando o Litoral. O Verão Maior Paraná tem como objetivo atender desde a criança até a terceira idade, entretendo com atividades de esporte e lazer para todos, gerando oportunidades. Este deve ser o maior projeto da nossa história”, afirmou.

O coordenador geral do Verão Maior Paraná, Mauro Cachel, explica que as atividades são abrangentes a todos os perfis de veranistas. “Dentro dos nossos oito postos fixos de atendimento teremos uma gama enorme de atividades oferecidas ao público em geral. As aulas de ginástica, caminhadas, partidas de futmesa, liberação de materiais esportivos, torneios relâmpagos e todas as outras brincadeiras serão diárias. Teremos também, parceiros que estarão realizando atividades culturais, apresentações circenses, teatrais, filmes e muito mais”, completou.

ACESSIBILIDADE – Pessoas com mobilidade reduzida vão poder usufruir com mais conforto das atividades nas praias. O Verão Maior Paraná e o projeto Praia Acessível disponibilizarão cadeiras anfíbias que possibilitam o acesso à praia e ao mar em cinco pontos das praias de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. As cadeiras anfíbias funcionam de terça a domingo, das 9h ao 12h e das 15h às 18h, com ajuda de agentes capacitados.

Em pontos próximos às cadeiras anfíbias, serão instaladas 190 metros de passarelas de acessibilidade que facilitam a locomoção de pessoas desde as calçadas até a beira-mar. Estas passarelas não serão utilizadas apenas por pessoas que usam cadeiras de rodas, mas sim, por toda a população, especialmente por idosos, crianças ou pessoas com carrinhos de bebês.

As cadeiras anfíbias têm rodas especiais que permitem o deslocamento na areia e no mar. Têm cinto de segurança regulável, encosto, assento, apoio cervical para a cabeça e apoio para os pés em tecido emborrachado, removível e lavável. Com capacidade para suportar até 120 kg, são flutuantes e confeccionadas em material leve, resistente e inoxidável. Por serem mais altas, permitem que o usuário entre no mar em uma profundidade segura. Nas praias, uma equipe capacitada auxilia as pessoas em seu uso.

EVENTOS – Aos finais de semana, o Verão Maior Paraná contará com uma intensa programação de eventos esportivos, como os Jogos de Aventura e Natureza, Cross Games, Campeonato Paranaense de Beach Soccer, apresentações de BMX Freestyle, apresentações de Wheeling e outros campeonatos ao longo de 36 dias.

Apresentação de Wheeling

Esta modalidade consiste na realização de manobras e acrobacias de solo com motocicletas, nas quais força e equilíbrio são exigidos ao máximo pelos praticantes.

Apresentação BMX Freestyle

Será uma série de exibições de bicicleta motocross (BMX) em estilo livre. O esporte está em alta desde que passou a ser uma das modalidades das Olimpíadas.

Parede de escalada e tirolesa

Estrutura que conta com uma parede de escalada e tirolesa, que será instalada em cinco dos seis postos fixos. A prática de alcançar o topo da parede de forma desafiadora e retornar ao chão de forma emocionante é um excelente atrativo para todas as idades.

Circo na praça

Apresentações circenses que acontecerão nas praças com monociclos gigantes, mágicas e malabarismos.

