Hully Paiva/SMCS



Promovido pela Prefeitura de Guaratuba, através da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo.

Desconto no IPTU 2023: Melhor decoração residencial – desconto no valor de até R$ 3 mil; Melhor decoração comercial até R$ 4 mil.

Para participar, a decoração deverá conter como cores predominantes as oficiais do Sempre Natal Guaratuba 2022 – Fantástica Fábrica de Brinquedos do Papai Noel, sendo elas as cores vermelha, verde, dourada e prateada.

As decorações deverão estar concluídas até o dia 10 de dezembro. A partir do dia 11/12 o Departamento de Comunicação visitará os inscritos para a realização de fotos.

O resultado final do concurso será divulgado dia 23 de dezembro no Portal da Prefeitura e redes sociais.

Segundo regulamento, a decoração deverá permanecer montada até o dia 6 de janeiro de 2023.

Inscreva-se aqui:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLScegegjx2kEsM…/viewform

Confira o regulamento:

http://portal.guaratuba.pr.gov.br/…/DECORA%C3%87%C3%83O…