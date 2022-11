Daniel Castellano / SMCS

O Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 será celebrado com música e teatro nas Ruas da Cidadania. A maior programação gratuita de fim de ano do Brasil apresentará nos bairros uma série de autos com participação do grupo Tupi Pererê, que levará a crianças das escolas municipais e aos demais espectadores o espetáculo Encantorias – Cantos e Encantos do Natal.

A estreia dos espetáculos será na próxima quarta-feira (23/11), na Rua da Cidadania da Fazendinha. Com apresentações sempre às 15h, a programação vai até 15 de dezembro.

O grupo, formado por cinco músicos apresentará canções próprias de temas natalinos. As músicas falam sobre vida, infância, Papai Noel e elementos relacionados ao nascimento de Jesus Cristo.

O espetáculo teve uma versão virtual durante a pandemia e foi exibido no Coreto Digital do Passeio Público. “É uma opereta natalina”, descreve o diretor do grupo, Guga Cidral. “Nós gravamos essas canções há dois anos e agora temos a oportunidade de mostrá-las ao vivo e a cores”, diz o músico.

A história da anunciação e do nascimento de Jesus será contada por um arauto. É o momento em que se forma o presépio, com os personagens tradicionais – Maria, José, o menino Jesus, o anjo Gabriel e os reis magos.

O Tupi Pererê é um grupo de arte e educação formado por artistas da área da música e das artes cênicas, que realiza projetos artísticos voltados à infância. O grupo curitibano existe desde 2005 e já realizou vários espetáculos teatrais e musicais.

Os artistas também são professores. Muitas das histórias contadas e cantadas surgem das experiências que colhem em sala de aula e no contato direto com as crianças.

A Prefeitura de Curitiba promove o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 com o patrocínio das empresas Rede Condor, Ligga, Electrolux, Ademicon, O Boticário, Clube Athletico Paranaense, Consórcio Servopa, Grupo Barigui, Volvo, ParkShoppingBarigüi e Hard Rock Café. A decoração poderá ser apreciada até 8 de janeiro. A programação completa do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 pode ser consultada no site natal.curitiba.pr.gov.br

Confira as datas de apresentações nas regionais:

PORTÃO – 23 de novembro, às 15h

(R. Carlos Klemtz, 1.700)

TATUQUARA – 25 de novembro, às 15h

(R. Olivardo Konoroski Bueno, 100)

PINHEIRINHO – 29 de novembro, às 15h

(Av. Winston Churchill, 2.033 – Capão Raso)

BOA VISTA – 30 de novembro, às 15h

(Av. Paraná, 3.600 – Bacacheri)

MATRIZ – 1º de dezembro, às 15h

(Praça Rui Barbosa, 101 – Centro)

CIC – 7 de dezembro, às 15h

(Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460)

BOQUEIRÃO – 8 de dezembro, às 15h

(Av. Mal. Floriano Peixoto, 8.430)

SANTA FELICIDADE – 12 de dezembro, às 15h

(Rua Santa Bertila Boscardin, 213)

CAJURU – 15 de dezembro, às 15h

(Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150)